Саша и Ксюша ищут новую семью
Саша родился в мае 2006 года. Он — серьезный мальчик, увлекается историей, может рассказать, чем отличаются, скажем, самоходные орудия разных калибров. Но интересует его и то, что происходит сегодня — в политической, культурной, социальной жизни.
С сестренкой Ксюшей, которая родилась в сентябре 2011 года, у них теплые отношения. Если брат вдруг задерживается в школе, она начинает спрашивать: «А где мой Саша?» У Ксюши не сходит с лица радостная улыбка и горят глаза — ей интересно буквально все! Она делает красивых «феечек», любит наряжаться. Саша учится хорошо, любит читать. Но из предметов в школе ему больше нравится математика. Ксюша готовится к школе и у нее это получается хорошо! У Саши любимое время года — лето, а еще он любит узнавать что-то новое! Ксюша любит рисовать, смотреть мультфильмы.
Видеопаспорта Саши и Ксюши №it4w и №izgg можно посмотреть на Видеопаспорт.
О нас:
Светлана Темирхановна, учитель: «Саша — открытый и доброжелательный мальчик, поэтому у него хорошие отношения со всеми детьми в классе».
Ольга Евгеньевна, воспитатель: «Саша у нас мальчик серьезный, ответственный. Любит побыть один, почитать, подумать. Но если слышит, что Ксюша чем-то расстроена, сразу же подойдет узнать, что случилось. Если Ксюша плачет, успокоит ее, и через минуту она уже смеется. На замечания по существу никогда не обижается. Ксюша — добрая, отзывчивая, лучезарная».
Алина Андреевна, психолог: «Ксюша — милая и нежная девочка. Она с радостью встречает гостей, готова угощать их чаем и отдать все свои конфеты. Саша для девочки — стопроцентный авторитет, защита и опора».
Возможная форма устройства: опека (попечительство), усыновление
Куда обращаться будущим родителям Саши и Ксюши:
Управление развития семейных форм устройства детей, оставшихся без попечения родителей, Министерства образования Московской области.
Адрес: Москва, ул. Большая Полянка, д. 42/2.
Тел.: 8 (499) 238-04-65.
E-mail: opeka_minmo@mail.ru
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В нашей рубрике «У вас будет ребенок» — ищущие маму и папу дети, которые остались без попечения родителей. Мы представляем совместный проект журнала «Фома» и рубрики «У вас будет ребенок» телепрограммы «Пока все дома» (Первый канал). В помощь потенциальным усыновителям авторы рубрики Тимур и Елена Кизяковы придумали делать специальные видеопаспорта — фильмы о детях, складывающиеся из их рассказов о себе, о своей жизни, пристрастиях и мечтах, из бесед с их учителями, воспитателями, врачами. Мы хотим поддержать это полезное и доброе начинание и надеемся, что наша рубрика также поможет детям и родителям найти друг друга.
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