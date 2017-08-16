Самый большой парк «Россия — Моя история» откроют в Махачкале
Глава Дагестана Рамазан Абдулатипов рассказал, что парк создается в центре Махачкалы, где последние 20 лет находился один из долгостроев, сообщает сайт главы республики.
— Мы взяли на себя ответственность построить исторический парк. Считаем, что поступили правильно… Первого октября мы запустим работу музея… Все, что зависит от нас, будет сделано, — сказал Рамазан Абдулатипов 15 августа на специальной встрече, посвященной ходу строительства парка.
По словам главы Дагестана, парк «будет богат дагестанским контентом».
— Наш контент должен быть не столько историко-этнографическим, сколько духовным и культурным, — добавил Рамазан Абдулатипов.
Так же, как подчеркнул глава республики, исторический парк «станет частью образовательных программ в школах и вузах».
Напомним, что парк «Россия — Моя история» уже работает на ВДНХ в Москве, а на 4 ноября 2017 года его открытие также запланировано в Главном ярмарочном доме Нижнего Новгорода.
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