16 августа 2017
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Самый большой парк «Россия — Моя история» откроют в Махачкале

В столице Дагестана Махачкале 1 октября 2017 года планируют открыть самый большой по площади в стране парк «Россия — Моя история».

Глава Дагестана Рамазан Абдулатипов рассказал, что парк создается в центре Махачкалы, где последние 20 лет находился один из долгостроев, сообщает сайт главы республики.

— Мы взяли на себя ответственность построить исторический парк. Считаем, что поступили правильно… Первого октября мы запустим работу музея… Все, что зависит от нас, будет сделано, — сказал Рамазан Абдулатипов 15 августа на специальной встрече, посвященной ходу строительства парка.

По словам главы Дагестана, парк «будет богат дагестанским контентом».

— Наш контент должен быть не столько историко-этнографическим, сколько духовным и культурным, — добавил Рамазан Абдулатипов.

Так же, как подчеркнул глава республики, исторический парк «станет частью образовательных программ в школах и вузах».

Напомним, что парк «Россия — Моя история» уже работает на ВДНХ в Москве, а на 4 ноября 2017 года его открытие также запланировано в Главном ярмарочном доме Нижнего Новгорода.

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Фото Юлии Маковейчук/Журнал «Фома»

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