4 февраля 2017
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Русская Церковь празднует память своих новомучеников и исповедников

Собор новомучеников и исповедников Церкви Русской празднуется в воскресенье 5 февраля 2017 года.

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О значении подвига российских новомучеников и о работе по канонизации новопрославляемых святых мы беседуем с игуменом Дамаскиным (Орловским)

В этот день Русская Православная Церковь вспоминает всех пострадавших за веру во Христа в годы гонений в России после революции 1917 года.

Среди убитых и замученных в годы гонений — огромное множество православных мирян, монахов, священнослужителей.

В частности, за веру во Христа в России в ХХ веке пострадали – Святейший Патриарх святитель Тихон, митрополит Крутицкий священномученик Петр, митрополит Киевский и Галицкий священномученик Владимир, митрополит Петроградский и Гдовский Вениамин, митрополит священномученик Серафим (Чичагов) и многие другие известные пастыри.

Поминовение жертв гонений совершается по определению Священного Синода Русской Церкви от 30 января 1991 года на основании решения Поместного Собора 1917-1918 годов.

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