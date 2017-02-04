Русская Церковь празднует память своих новомучеников и исповедников
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О значении подвига российских новомучеников и о работе по канонизации новопрославляемых святых мы беседуем с игуменом Дамаскиным (Орловским)
Среди убитых и замученных в годы гонений — огромное множество православных мирян, монахов, священнослужителей.
В частности, за веру во Христа в России в ХХ веке пострадали – Святейший Патриарх святитель Тихон, митрополит Крутицкий священномученик Петр, митрополит Киевский и Галицкий священномученик Владимир, митрополит Петроградский и Гдовский Вениамин, митрополит священномученик Серафим (Чичагов) и многие другие известные пастыри.
Поминовение жертв гонений совершается по определению Священного Синода Русской Церкви от 30 января 1991 года на основании решения Поместного Собора 1917-1918 годов.
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