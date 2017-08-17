17 августа 2017
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Российские военные получили благотворительную подписку на «Фому»

Кинокомпания «Союз Маринс Групп» оформила благотворительную подписку на «Фому», благодаря чему журнал теперь смогут читать в военных учебных заведениях России, а также служащие и ветераны флота и военных частей.

Среди тех, кто получил подписку на «Фому», — Суворовское училище, московские Преображенский и Георгиевский кадетские корпуса, столичная Навигацкая школа, Военный университет Минобороны России, Военно-морская академия им. адмирала флота Н.Г. Кузнецова (Санкт-Петербург), Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище им. генерала армии В.Ф. Маргелова, Военно-воздушная академия им. Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина (Воронеж) и многие другие.

Также журнал «Фома» будут получать в пяти флотилиях России – Черноморской, Каспийской, Балтийской, Тихоокеанской и Северной. Всего «Союз Маринс Групп» оформлено более 150 подписок.

«Союз Маринс Групп» — это не только кинокомпания, но организация, опекающая многих российских военных — от учащихся до ветеранов.

 

Фото с сайта marinsgroup.ru

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#Журнал "Фома" #благотворительность #подписка #армия
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