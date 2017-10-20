«Революция. Уроки 17-го» – новая электронная книга от «Фомы»
Может ли революция быть справедливой? Почему борьба за справедливость, равенство и братство, как правило, оборачивается насилием и разрушением? Можно ли было остановить революцию и спасти Россию?
Как Русская Церковь встретила русскую революцию? Почему она не поддержала царскую власть в феврале 1917-го и как революционные настроения действовали внутри церковной среды?
Ответы на эти и многие другие вопросы ищем вместе с нашими экспертами в год столетия двух революций 1917 года в рамках коллекции журнала «Фома» для электронных книг и программ чтения на мобильных устройствах.
Книгу можно скачать в Книжной Лавке журнала «Фома»:
Также пользователи электронных библиотек могут скачать электронную новинку «Фомы» в Электронной библиотеке «Букмейт» и на нашей странице в Православной библиотеке Миссионерского отдела Московской епархии.
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