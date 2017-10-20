20 октября 2017
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«Революция. Уроки 17-го» – новая электронная книга от «Фомы»

Дорогие друзья! Новая электронная книга журнала «Фома» – «Революция. Уроки 17-го» посвящена трагическим революционным событиям 1917 года.

Может ли революция быть справедливой? Почему борьба за справедливость, равенство и братство, как правило, оборачивается насилием и разрушением? Можно ли было остановить революцию и спасти Россию?

Как Русская Церковь встретила русскую революцию? Почему она не поддержала царскую власть в феврале 1917-го и как революционные настроения действовали внутри церковной среды?

Ответы на эти и многие другие вопросы ищем вместе с нашими экспертами в год столетия двух революций 1917 года в рамках коллекции журнала «Фома» для электронных книг и программ чтения на мобильных устройствах.

Книгу можно скачать в Книжной Лавке журнала «Фома»:

skachat

Также пользователи электронных библиотек могут скачать электронную новинку «Фомы» в  Электронной библиотеке «Букмейт»  и на нашей странице в Православной библиотеке Миссионерского отдела Московской епархии.

Кроме того, наши электронные книги можно скачать в приложении “Фома” в AppStore и на Play Market.

Все наши электронные книги совершенно бесплатны. Мы стремимся к тому, чтобы все наши тексты и материалы были доступны максимальному числу читателей. Но их создание и размещение требует определенных затрат, поэтому мы будем признательны всем, кто поможет «Фоме» в развитии благотворительных проектов в Интернете. Это важно и для расширения возможностей, и как знак одобрения и поддержки.

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