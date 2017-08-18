Пропала любовь к семье, что делать?
У меня пропало чувство любви к своей семье. Это случилось, когда я ездил на море на 10 дней. На отдыхе я скучал за своей семьёй, хотел увидеть свой город и дом. Но когда я приехал домой, то сразу мне стало совсем на всё всё равно, даже на дом и на семью. Мне даже было тяжело на душе, когда я молился. Но через 4 дня мне стало полегче и у меня так не было тяжело на душе. Сейчас, когда я молюсь, мне уже легко на душе, но мне до сих пор всё равно на семью и на дом. Что мне делать?
Отвечает протоиерей Андрей Ефанов:
Добрый день! Вы знаете, такое общее у Вас письмо, что конкретно и ответить сложно. Поэтому отвечу тоже в целом, а далее советую сходить на исповедь к священнику и разобраться подробнее. Если любовь пропала, надо ее вдохновить, потому что одно дело — чувства и другое дело — разум. И разумом-то Вы понимаете, что это Ваши родные, самые-самые близкие люди! И надо пробуждать свои чувства через действия. Сделайте для своих родных что-то приятное, хорошее, например, организуйте поход куда-нибудь в кино или парк, пикник, приготовьте что-нибудь вкусненькое, можно купить что-то и вместе съесть, даже то же мороженое.
Узнайте, чего бы им от Вас хотелось и, в свою очередь, попросите их что-нибудь для Вас сделать. И так вот шаг за шагом, с молитвой и действиями, Бог даст, все и наладится и пройдете Вы это искушение. Сформулируйте сами для себя, что значит «пропала любовь к семье», надо прописать себе очень конкретные вещи, которые Вы под этим подразумеваете, и сможете с ними работать. А если одному трудно, можно обратиться к психологу, но думаю, что Вы сами прекрасно с этим справитесь.
Храни Вас Бог!
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На заставке: фрагмент фото ktgeek
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