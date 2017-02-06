Церковь чтит память блаженной Ксении Петербургской
Святая Ксения (в миру – Ксения Григорьевна Петрова) родилась между 1719 и 1730 годами в Санкт-Петербурге. Предположительно, он была из знатного рода.
Когда Ксении было 26 лет, внезапно умер ее муж. В душе молодой женщины произошли серьезные изменения, в итоге она полностью изменила свою до того спокойную и безмятежную жизнь.
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5 вопросов о святой блаженной Ксении Петербургской
История женщины, которая ради служения Богу и людям отреклась от всего, удивляет и заставляет задумываться до сих пор.
Девушка надела одежду умершего супруга – его белье, кафтан, камзол – и стала всех уверять, что ее муж Андрей Федорович не умер, а умерла его супруга Ксения. Да, и саму себя она стала называть именем мужа.
Блаженная Ксения в своей новой жизни стяжала самые главные христианские добродетели – была смиренной, безропотной, кроткой. Она никогда не отвечала злом на зло. Горожане уважали Ксению как праведную перед Богом.
Уже при жизни святая совершала чудеса и помогала людям своими молитвами. Многие, например, замечали, что в каком бы доме или семье ни побывала святая угодница Божия, там обязательно происходило какое-нибудь счастливое событие.
Скончалась блаженная Ксения не ранее 1794 и не позднее 1806 годов. Похоронили ее на Смоленском кладбище Санкт-Петербурга, к югу от храма во имя Смоленской иконы Божией Матери.
Почитание святой Ксении Петербургской началось еще при ее земной жизни, а после ее кончины лишь усилилось. В 1988 году она была канонизирована Поместным Собором Русской Православной Церкви в чине блаженной.
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Изображение (фрагмент) с сайта pravoslavie.ru
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