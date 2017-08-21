Православные праздники в сентябре 2017
1 сентября
Донской иконы Божией Матери (празднество установлено в память избавления Москвы от татар в 1591 г.).
2 сентября
Прор. Самуила (XI в. до Р. Х.).
3 сентября
— Собор Московских святых (переходящее празднование)
8 таких разных московских святых
Собор московских святых: Знает ли Москва своих святых?
Московская Русь: рожденная святыми
— Прп. Аврамия Смоленского (XIII).
4 сентября
Грузинской иконы Божией Матери (1650).
5 сентября
Отдание праздника Успения Пресвятой Богородицы.
6 сентября
Перенесение мощей свт. Петра, митр. Киевского, Московского и всея Руси, чудотворца (1479).
Посох святителя Петра, митрополита Московского. Инфографика
Как Москва стала церковной столицей России: История в картинках
7 сентября
Перенесение мощей ап. Варфоломея (VI).
Филипп и Варфоломей (Нафанаил)
Как запомнить имена 12 апостолов
Апостолы: посланники и главные миссионеры
Апостолы: Как двенадцать человек могли изменить весь мир?
8 сентября
Сретение Владимирской иконы Пресвятой Богородицы (празднество установлено в память спасения Москвы от нашествия Тамерлана в 1395 году).
Владимирская икона Божией Матери
— Мчч. Адриана и Наталии и прочих 23, с ними пострадавших (305-311).
Адриан и Наталия: История в картинках
Имя Наталья и Рождество Христово. Что их связывает?
9 сентября
Прп. Пимена Великого (ок. 450).
10 сентября
— Прав. Анны пророчицы, дщери Фануилевой, встретившей Господа Иисуса Христа в храме Иерусалимском (I).
Симеон Богоприимец и Анна Пророчица
— Прп. Моисея Мурина (ок. 400).
— Обретение мощей прп. Иова Почаевского (1659).
— Почаев – Дом Пресвятой Богородицы
— Собор преподобных отцов Киево-Печерских, в Дальних пещерах (прп. Феодосия) почивающих.
Киево-Печерская Лавра и ее святые
КИЕВО-ПЕЧЕРСКАЯ ЛАВРА. Краткий путеводитель
11 сентября
Усекновение главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.
Усекновение главы Иоанна Предтечи
Иоанн Креститель и его праздники
Пророк, Предтеча и Креститель: История в картинках
12 сентября
— Перенесение мощей блгв. вел. кн. Александра Невского (1724).
Святой благоверный князь Александр Невский
— Обретение мощей блгв. кн. Даниила Московского (1652).
8 таких разных московских святых
Московская Русь: рожденная святыми
13 сентября
— Положение честного пояса Пресвятой Богородицы (395–408).
5 вопросов о поклонении Поясу Пресвятой Богородицы
Пояс Богородицы: Немного социологии
Рассуждение на диване: О поясе Пресвятой Богородицы
— Сщмч. Киприана, еп. Карфагенского (258).
— Свт. Геннадия, патриарха Цареградского (471).
14 сентября
— Начало индикта – церковное новолетие
Церковное новолетие: История в картинках
— Прп. Симеона Столпника (459) и матери его Марфы (ок. 428).
Аскеза: упражнения в приближении к Богу
15 сентября
Прпп. Антония (1073) и Феодосия (1074) Печерских.
Имя Антоний: персонаж мультфильма и основатель русского монашества
5 поучений преподобного Феодосия Печерского
Киево-Печерская Лавра и ее святые
Киево-Печерская Лавра. Краткий путеводитель
16 сентября
Блж. Иоанна Власатого, Ростовского, чудотворца (1580).
17 сентября
— Прор. Боговидца Моисея (XVI в. до Р. Х.).
— Обретение мощей свт. Иоасафа, еп. Белгородского (1911).
— Второе обретение (1964) и перенесение (1989) мощей свт. Митрофана, еп. Воронежского. Собор Воронежских святых.
18 сентября
Прор. Захарии и прав. Елисаветы, родителей Иоанна Предтечи (I).
Имя Елизавета: «Бедная Лиза», дочь Петра I и мать Иоанна Крестителя
Рождество Иоанна Крестителя — интересные факты и традиции
19 сентября
Воспоминание чуда Архистратига Михаила, бывшего в Хонех (Колоссах) (IV).
Ангелы: девять чинов. Инфографика
Уходит ли от грешника ангел-хранитель?
Ангел и аггел: вестник Бога и вестник дьявола
20 сентября
— Свт. Иоанна, архиеп. Новгородского (1186).
21 сентября
Рождество Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии.
22 сентября
— Праведных Богоотец Иоакима и Анны.
Праведная Анна, матерь Пресвятой Богородицы
23 сентября
Прп. кн. Андрея, в иночестве Иоасафа, Спасокубенского (1453).
24 сентября
— Перенесение мощей прпп. Сергия и Германа, Валаамских чудотворцев.
Троица всегда: Путешествие на Валаам
Один день волонтером на Валааме
— Прп. Силуана Афонского (1938).
25 сентября
— Прп. Афанасия Высоцкого, Серпуховского, чудотворца (1395).
Серпуховской Владычный монастырь
Введенский владычный монастырь
— Перенесение мощей прав. Симеона Верхотурского (1704).
26 сентября
— Память обновления (освящения) храма Воскресения Христова в Иерусалиме (Воскресение словущее) (335).
— Сщмч. Корнилия сотника (I).
27 сентября
Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня.
28 сентября
Вмч. Никиты (ок. 372).
29 сентября
Вмц. Евфимии всехвальной (304).
30 сентября
Мцц. Веры, Надежды, Любови и матери их Софии (ок. 137).
Вера Надежда Любовь и матерь их Софья
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