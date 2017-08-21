21 августа 2017
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Православные праздники в сентябре 2017

1 сентября

 Донской иконы Божией Матери (празднество установлено в память избавления Москвы от татар в 1591 г.).

Иконы Богородицы

 2 сентября

 Прор. Самуила (XI в. до Р. Х.).

Пророки. Инфографика

Пророки Библии

Пророчества Библии

 3 сентября

 — Собор Московских святых (переходящее празднование)

 

8 таких разных московских святых

Собор московских святых: Знает ли Москва своих святых?

Московская Русь: рожденная святыми

 

— Прп. Аврамия Смоленского (XIII).

 Смоленская область

 

4 сентября

 Грузинской иконы Божией Матери (1650).

 5 сентября

 Отдание праздника Успения Пресвятой Богородицы.

 

Успение

6 сентября

 Перенесение мощей свт. Петра, митр. Киевского, Московского и всея Руси, чудотворца (1479).

 

Посох святителя Петра, митрополита Московского. Инфографика

Как Москва стала церковной столицей России: История  в картинках

 

7 сентября

 Перенесение мощей ап. Варфоломея (VI).

 

Ученики: апостол Варфоломей

Филипп и Варфоломей (Нафанаил)

Как запомнить имена 12 апостолов

12 апостолов

Апостолы: посланники и главные миссионеры

Апостолы: Как двенадцать человек могли изменить весь мир?

Апостолы

 

8 сентября

  Сретение Владимирской иконы Пресвятой Богородицы (празднество установлено в память спасения Москвы от нашествия Тамерлана в 1395 году).

 

Владимирская икона Божией Матери

Мчч. Адриана и Наталии и прочих 23, с ними пострадавших (305-311).

Адриан и Наталия: История в картинках

Имя Наталья и Рождество Христово. Что их связывает?

 

9 сентября

  Прп. Пимена Великого (ок. 450).

 

 

 

10 сентября

  

Прав. Анны пророчицы, дщери Фануилевой, встретившей Господа Иисуса Христа в храме Иерусалимском (I).

Симеон Богоприимец и Анна Пророчица

Имя Анна

Сретение Господне 2016

 

Прп. Моисея Мурина (ок. 400).

Преподобный Моисей Мурин

 

— Обретение мощей прп. Иова Почаевского (1659).

— Почаев – Дом Пресвятой Богородицы

 

Собор преподобных отцов Киево-Печерских, в Дальних пещерах (прп. Феодосия) почивающих.

Киево-Печерская Лавра и ее святые

 

КИЕВО-ПЕЧЕРСКАЯ ЛАВРА. Краткий путеводитель

 

 

 11 сентября

 Усекновение главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.

 

Усекновение главы Иоанна Предтечи

Иоанн Креститель (Предтеча)

Иоанн Креститель и его праздники

Пророк, Предтеча и Креститель: История в картинках

 

12 сентября

 — Перенесение мощей блгв. вел. кн. Александра Невского (1724).

 

Святой благоверный князь Александр Невский

— Обретение мощей блгв. кн. Даниила Московского (1652).

 8 таких разных московских святых

Московская Русь: рожденная святыми

 

 13 сентября

  

— Положение честного пояса Пресвятой Богородицы (395–408).

 

5 вопросов о поклонении Поясу Пресвятой Богородицы

Пояс Богородицы: Немного социологии

Рассуждение на диване: О поясе Пресвятой Богородицы

 

— Сщмч. Киприана, еп. Карфагенского (258).

  

— Свт. Геннадия, патриарха Цареградского (471).

 

  

14 сентября

 

 

— Начало индикта – церковное новолетие

 

Церковное новолетие: История в картинках

Когда приходит Новый год…

Календарный вопрос

 

— Прп. Симеона Столпника (459) и матери его Марфы (ок. 428).

 

Какие бывают святые

Аскеза: упражнения в приближении к Богу

Азбука монашеской жизни

Монашество

 

15 сентября

 

 Прпп. Антония (1073) и Феодосия (1074) Печерских.

 

Имя Антоний: персонаж мультфильма и основатель русского монашества

5 поучений преподобного Феодосия Печерского

Киево-Печерская Лавра и ее святые

Киево-Печерская Лавра. Краткий путеводитель

 

16 сентября

 Блж. Иоанна Власатого, Ростовского, чудотворца (1580).

 17 сентября

 

— Прор. Боговидца Моисея (XVI в. до Р. Х.).

Кто такой Моисей в Библии?

У подножия гор Моисея

Пророки Библии

Пророчества Библии

— Обретение мощей свт. Иоасафа, еп. Белгородского (1911).

Белгородская область

 

— Второе обретение (1964) и перенесение (1989) мощей свт. Митрофана, еп. Воронежского. Собор Воронежских святых.

Воронежская область

 

18 сентября

 

 

Прор. Захарии и прав. Елисаветы, родителей Иоанна Предтечи (I).

Имя Елизавета: «Бедная Лиза», дочь Петра I и мать Иоанна Крестителя

Рождество Иоанна Крестителя — интересные факты и традиции

Рождество Иоанна Предтечи

 

19 сентября

  Воспоминание чуда Архистратига Михаила, бывшего в Хонех (Колоссах) (IV).

Собор Архистратига Михаила

Ангелы: девять чинов. Инфографика

Кто такой ангел-хранитель?

Уходит ли от грешника ангел-хранитель?

Ангел и аггел: вестник Бога и вестник дьявола

Ангел

20 сентября

 

 — Свт. Иоанна, архиеп. Новгородского (1186).

 

 

 21 сентября

  

Рождество Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии.

Рождество Богородицы

 

 22 сентября

 

 — Праведных Богоотец Иоакима и Анны.

Праведная Анна, матерь Пресвятой Богородицы

Имя Анна

 

23 сентября

  

Прп. кн. Андрея, в иночестве Иоасафа, Спасокубенского (1453).

  

24 сентября

  

— Перенесение мощей прпп. Сергия и Германа, Валаамских чудотворцев.

Троица всегда: Путешествие на Валаам

Волонтером на Валаам

Один день волонтером на Валааме

 

— Прп. Силуана Афонского (1938).

5 поучений Силуана Афонского

Афон

 

 25 сентября

  

— Прп. Афанасия Высоцкого, Серпуховского, чудотворца (1395).

 

Серпуховской Владычный монастырь

Серпухов

Введенский владычный монастырь

 

— Перенесение мощей прав. Симеона Верхотурского (1704).

 

Свердловская область

 

 

 

 

26 сентября

 

 

— Память обновления (освящения) храма Воскресения Христова в Иерусалиме (Воскресение словущее) (335).

 

 

— Сщмч. Корнилия сотника (I).

 

 

 

27 сентября

 

 

Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня.

Воздвижение Креста Господня

 

Крест

 

 

28 сентября

  

Вмч. Никиты (ок. 372).

 

 

29 сентября

 

 

Вмц. Евфимии всехвальной (304).

 

 

 

30 сентября

 

Мцц. Веры, Надежды, Любови и матери их Софии (ок. 137).

 

Вера Надежда Любовь и матерь их Софья

 

ОРЛОВА Анна
рубрика: Авторы » О »

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