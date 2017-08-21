21 августа 2017
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Православные и католики продолжат вместе помогать ближневосточным христианам

Русская Православная и Римско-Католическая Церкви продолжат сотрудничество в сфере оказания гуманитарной помощи христианам Ближнего Востока, страдающим от гонений и терроризма.

О необходимости продолжения подобной совместной миссии было сказано в понедельник 21 августа на встрече главы Отдела внешних церковных связей митрополита Волоколамского Илариона с госсекретарем Святого Престола кардиналом Пьетро Паролином, сообщает сайт ОВЦС.

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В частности, участники встречи отметили полезность дальнейших консультаций между Московским Патриархатом и Святым Престолом по проблеме Ближнего Востока и необходимость продолжать сотрудничество в гуманитарной сфере на данном направлении.

И владыка Иларион, и кардинал Пьетро Паролин также согласились, что, прежде всего, необходимо покончить с терроризмом в Сирии, а уже после достижения мира в стране должно определяться ее политическое будущее.

Митрополит Иларион подчеркнул, что трагическое положение христиан на Ближнем Востоке – сегодня одна из наиболее актуальных проблем.

Русская Православная Церковь, по его словам, прикладывает все возможные усилия по оказанию гуманитарной помощи страдающему населению Сирии.

Говоря о данной проблеме, глава ОВЦС еще раз отметил важное значение исторической встречи Святейшего Патриарха Кирилла и Папы Римского Франциска в Гаване в феврале 2016 года, результатом которой стало их совместное заявление в защиту гонимых христиан.

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Фото с сайта mospat.ru

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