17 августа 2017
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Праведного родительского гнева не существует, — писатель Александр Ткаченко

У взрослого человека нет никаких уважительных причин для гнева на своего малолетнего ребенка, считает постоянный автор «Фомы», писатель, психолог и отец четверых детей Александр Ткаченко.

В своей новой статье Александр Ткаченко отметил, что «не должны детские капризы, шалости и даже откровенное вредничание доводить папу или маму до крика, истерики, грозного сверкания глазами из-под насупленных бровей».

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"Спрашивала у священника, но мне на это сказали: это нехорошо по христианским меркам, и по человеческим. И на этом всё. Все это я прекрасно понимаю. И не знаю, как справиться с собой", - пишет читательница. Мы решили попросить высказать свое мнение священника и многодетного отца протоиерея Максима Первозванского и психолога-консультанта Илью Суслова.

«Любое «неправильное» детское поведение – всего лишь сигнал о том, что у ребенка что-то не в порядке, что-то в его жизни пошло не так, ему от этого плохо, он нуждается в помощи. А «праведный гнев» на ребенка появляется там, где родитель не научился правильно считывать эти детские сигналы бедствия», — уверен он.

По мнению автора «Фомы», «практически у всех родителей есть свои непроработанные детские психологические травмы», последствия которых, по его словам, «проявляются во взрослом возрасте в виде незрелых форм реагирования на ту или иную проблему».

«Одной из таких незрелых реакций и является наш родительский гнев на детей, стремление подчинить их себе, силовым способом «убрать» в их поведении все, что нас не устраивает. Примерно так мы решали свои проблемы в детстве, когда играли в песочнице со сверстниками. Тебя задели игрушечной лопаткой — ты заплакал и в ответ заехал пластмассовым ведерком обидчику по голове», — пояснил Александр Ткаченко.

Он подчеркнул, что так называемый «праведный гнев» не решает проблему, выявленную в «неудобном» для родителей поведении ребенка, а лишь «убирает ее симптомы, загоняет их вглубь, делая невозможным ее конструктивное взрослое решение».

В связи с этим, как считает Александр Ткаченко, прежде чем ругать свое чадо, стоит вспомнить, что «любая проблема в детском поведении — следствие неправильно выстроенных отношений между родителями и ребенком», других же причин нет, «только наши взрослые ошибки или невнимательность».

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Фото: cherylholt/pixabay.com

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