Праведного родительского гнева не существует, — писатель Александр Ткаченко
В своей новой статье Александр Ткаченко отметил, что «не должны детские капризы, шалости и даже откровенное вредничание доводить папу или маму до крика, истерики, грозного сверкания глазами из-под насупленных бровей».
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"Спрашивала у священника, но мне на это сказали: это нехорошо по христианским меркам, и по человеческим. И на этом всё. Все это я прекрасно понимаю. И не знаю, как справиться с собой", - пишет читательница. Мы решили попросить высказать свое мнение священника и многодетного отца протоиерея Максима Первозванского и психолога-консультанта Илью Суслова.
По мнению автора «Фомы», «практически у всех родителей есть свои непроработанные детские психологические травмы», последствия которых, по его словам, «проявляются во взрослом возрасте в виде незрелых форм реагирования на ту или иную проблему».
«Одной из таких незрелых реакций и является наш родительский гнев на детей, стремление подчинить их себе, силовым способом «убрать» в их поведении все, что нас не устраивает. Примерно так мы решали свои проблемы в детстве, когда играли в песочнице со сверстниками. Тебя задели игрушечной лопаткой — ты заплакал и в ответ заехал пластмассовым ведерком обидчику по голове», — пояснил Александр Ткаченко.
Он подчеркнул, что так называемый «праведный гнев» не решает проблему, выявленную в «неудобном» для родителей поведении ребенка, а лишь «убирает ее симптомы, загоняет их вглубь, делая невозможным ее конструктивное взрослое решение».
В связи с этим, как считает Александр Ткаченко, прежде чем ругать свое чадо, стоит вспомнить, что «любая проблема в детском поведении — следствие неправильно выстроенных отношений между родителями и ребенком», других же причин нет, «только наши взрослые ошибки или невнимательность».
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Фото: cherylholt/pixabay.com
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