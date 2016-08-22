22 августа 2016

Постный ли день Успение Пресвятой Богородицы?

Успение Пресвятой Богородицы – большой православный праздник. В этот день Церковь вспоминает успение (кончину) Божией Матери.  

Празднику Успения предшествует двухнедельный пост, по своей строгости приравниваемый к Великому Посту – нельзя употреблять в пищу мясо, яйца, молочные продукты. Пост послабляется на Преображение, когда в честь праздника разрешено вкушать рыбу.

Согласно церковному уставу, если Успение Пресвятой Богородицы выпадает на среду или пятницу, разговение откладывается на один день, но в таком случае разрешается вкушать рыбу. В другие же дни поста нет.

В 2017 году праздник Успения выпадает на понедельник.

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На заставке фрагмент фото Marawder

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