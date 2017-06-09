После аварии вновь появилась психологическая травма. Что делать?
Год назад проходила лечение у психотерапевта (нарушение адаптации), после лечения — не жизнь, а сказка.
Три недели назад попала в аварию (закрытая черепно мозговая травма и нарушение кровотока) сильно испугалась, а состояние стало хуже, чем до лечения у психотерапевта. Ни антидепрессанты, ни транквилизаторы, ни молитвы не помогают. Что мне делать? Я схожу с ума, а мне только 25…
Ксения
Ответ психолога:
На вопрос отвечает христианский психолог — консультант Фролова Наталья Валерьевна
Ксения, здравствуйте!
Состояние, в котором Вы сейчас находитесь, действительно требует срочной помощи. До аварии Ваша психика только немного восстановилась, благодаря пройденному курсу лечения, но ещё не успела укрепиться настолько, чтобы стойко вынести серьёзный стресс. К этому стрессу добавилась ещё и физиологическая травма мозга. Можно представить, что Вами сейчас происходит: это как очень нежная хрустальная ваза. Она дала трещину в одном месте (Ваше состояние нарушения адаптации). Прекрасный мастер подобрал специальный клей (курс лечения, предложенный психотерапевтом). Клей настолько точно был подобран, что даже трещинка стала незаметной, и ваза снова прекрасна (Ваше состояние после лечения), но все так же нежна. И вот с этой хрупкой вазой происходит потрясение: её уронили. На месте бывшей трещинки появляется новая, огромная (Ваш испуг во время аварии), да ещё и скол образовался (травма мозга). Конечно, тот, кому эта ваза принадлежит, зная опыт залечивания трещинок, воспользуется сначала тем специальным клеем от мастера. Что Вы и пытаетесь сделать сейчас, применяя старые средства для лечения совершенно новой, более серьезной проблемы. Но ведь повреждение настолько мощно, что тот клей уже просто не подходит.
Без сомнения, Вам срочно необходимо обратиться к хорошим специалистам, которые компетентны не только в психотерапии, но и в вопросах посттравматического лечения. То, что Вы молоды, является огромным ресурсом для восстановления, ведь молодой организм сам по себе стремиться к целостности. Но было бы неразумным сейчас уповать только на это, нужна профессиональная медицинская помощь. А затем уже, когда Вы почувствуете облегчение, можно решиться и на укрепление своего состояния. Это уже компетенция хорошего, грамотного психолога. Решившись взглянуть на причины, так подкосившие Вашу нежную психику, вместе с психологом можно будет помочь своей ранимой и нежной психике научиться справляться с трудностями жизни. Причем смею Вас уверить, что есть возможность ещё и применить такую, на первый взгляд слабость, в своей жизни. Ведь люди с нежной психикой имеют совершенно потрясающую чувствительность, тонкость восприятия. Это ведь такой нечастый дар от Бога, который тоже важно в себе открыть. Но, повторюсь, начать заниматься этим разумно только тогда, когда Вы физически восстановитесь после сегодняшнего состояния.
Хочется пожелать Вам найти для себя и получить помощь от грамотных и отзывчивых специалистов, тонких мастеров своего дела.
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