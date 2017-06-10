10 июня 2017

Поможем Вере Евтуховой!

Автору и другу «Фомы» требуется наше участие и молитва

Дорогие читатели!

Постоянному автору «Фомы», крымчанке  Вере Евтуховой  нужна помощь. К ее жизненным тяготам (Вера — инвалид-колясочник с самого детства), увы, прибавляются новые трудности. Несколько дней назад ее доставили из Крыма и положили на обследование в Ростовский НИИ онкологии. Ситуация непростая, но Вера старается молиться и не унывать. Ее мама Тамара Михайловна, которая постоянно сопровождает свою дочь, открыла в Сбербанке карту с номером 4817 7600 8098 3517 для сбора помощи на различные бытовые нужды (о возможном сборе на лечение, если потребуются средства, сообщим дополнительно, когда будет окончательный диагноз). Мы на постоянной связи с врачами Института, которым глубоко признательны за их труд.

Сейчас самый актуальный вопрос — это возможность для Веры восстановить общение с друзьями. Поэтому первая цель сбора — покупка хотя-бы недорого планшета, с которого она сможет выходить в интернет, вести переписку в социальных сетях, читать книги. Пока у Веры нет интернета, цитируем ее запись накануне отъезда из Крыма:

«Дорогие мои друзья! Сообщаю, что 5 июня еду с мамой в Ростовский НИИ онкологии на консультацию, передиагностику и возможно, лечение в связи с онкологией печени. Все очень серьезно, и мне сейчас как никогда нужна ваша поддержка и помощь!! Учитывая мое нынешнее ослабленное состояние, в инвалидной коляске, в которую я садится могу уже только с помощью мамы. Прошу откликнуться готовых нам помочь, буду благодарна всем братьям и сестрам в Господе! Храни Вас всех Господь и Пресвятая Троица!»

Номер карты Сбербанка: 4817 7600 8098 3517

 

 

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