Подари «Фому» друзьям
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Если вы читаете этот текст, вы точно знакомы с сайтом foma.ru. Но «Фома» начинался и продолжает существовать также и как бумажный ежемесячный журнал.
Лучшие тексты, прекрасное оформление, разноформатные материалы — все это бумажный ежемесячный номер «Фомы».
Даже среди постоянных читателей сайта foma.ru есть те, кто не может отказать себе в удовольствии чтения бумажной версии «Фомы».
Журнал распространяется в церковных лавках и сетях киосков печати. Но самый удобный способ приобретения — это онлайн подписка через сайт.
К сожалению, не все могут оплатить подписку самостоятельно. Многодетные семьи, одинокие старики и сельские приходы не всегда могут позволить себе подписку на наш журнал. Мы получаем много писем с просьбами помочь им в этом и всегда тщательно проверяем каждое из них. Но чтобы компенсировать расходы на отправку журналов для этих замечательных людей, нам нужна ваша помощь. Вы можете сделать целевое пожертвование, ваши средства пойдут на подписку для нуждающихся.
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