Почему задерживается Второе Пришествие?
Вскоре после Воскресения Иисус пообещал ученикам, что вновь придёт ещё при их жизни. Почему задерживается?
Отвечает протоиерей Андрей Ефанов:
Вероятно, Вы говорите об этих словах Христа: «ибо приидет Сын Человеческий во славе Отца Своего с Ангелами Своими и тогда воздаст каждому по делам его. Истинно говорю вам: есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Сына Человеческого, грядущего в Царствии Своем. Храни Вас Бог!» (Мф 16:27-28). Обращу Ваше внимание на то, что он говорит это им до Воскресения — просто чтобы Вы были аккуратнее и точнее или же спрашивали, указывая конкретную цитату. Посмотрим, что пишут об этом святые отцы — толкователи Писания.
Преподобный Ефрем Сирин поясняет слова о том, что они не вкусят смерти, таким образом: «дабы показать, что живыми будут взяты на небо».
Вот так объясняет блаженный Иероним Стридонский: «Ужас апостолов Он хотел исцелить надеждой на обетования, говоря так: Приидет Сын Человеческий во славе Отца Своего с Ангелами Своими. Сверх того, с властью Судии присоединены слова: И тогда воздаст каждому по делам его. Невысказанная мысль апостолов могла заключать в себе также соблазн такого рода: «Ты теперь говоришь, что должна последовать смерть; а то, что Ты обещаешь придти в славе Отца Своего в сослужении ангелов и с властью судии, это отлагается на отдаленный день и срок». Поэтому Он как ведающий тайное, предвидя то, что они могли возразить Ему, успокаивает настоящий страх их и наградою теперь же, потому что слова Его: Есть же некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Сына Человеческого, грядущего в Царствии Своем, имеют тот смысл, что ради неверия нашего Он в настоящее время покажется таковым, каковым Он впоследствии должен придти».
А вот слова святителя Филарета Московского: «Сказал, что придет Сын Человеческий во славе Своей, и чтобы они поверили, говорит, что некоторые из стоящих здесь увидят, насколько это возможно для них, в преображении славу второго пришествия. Вместе с тем показывает, в какой славе будут те, которые пострадают за Него. Как просияла тогда Его плоть, так по аналогии просветятся в то время и праведники. Разумеет здесь Петра, Иакова и Иоанна, которых Он взял на гору и показал им царство Свое, то есть грядущее состояние, когда и Он придет, и праведники просветятся. Поэтому говорит: некоторые из стоящих здесь не умрут до тех пор, пока не увидят Меня преобразившимся. Обрати внимание, что те, которые стоят в добре и тверды, видят светлейшее преображение Иисуса и постоянно преуспевают в вере и заповедях».
Думаю, этого вполне достаточно, но Вы можете посмотреть и другие толкования указанного фрагмента, если этих Вам недостаточно. Храни Вас Бог!
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Так где ответ на заглавие статьи.Странно вообще что ставиться такой вопрос: Почему задерживается второе пришествие (прописные буквы,а не заглавные).Задерживатся может поезд,автобус и т.п. Господь никому,в том числе писателям Фомы,сроки и время не устанавливал.Почитайте в Еванг.Безграмотность какая-то.Случайно прочитал этот сайт.
Дает время , чтобы люди покаялись, это же будет почти конец света , и проповедано будет Евангелие по всей земле и тогда будет конец, чтобы у людей была возможность услышать истину , кто примет Иисуса то спасен будет , кто не примет осужден , потому что, мы можем оправдаться на суде , только через его искупление за грехи наши