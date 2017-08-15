Почему христиане не знают Устав?
В уставе о поклонах и крестном знамении есть два вида поклонов: поясной и земной. только в некоторых случаях разрешается креститься без поклонов. Почему этот устав не полностью соблюдается среди православных в современной практике даже когда в церкви немного людей, когда есть возможность сделать поясной или земной поклон в определенные моменты богослужения?
Ведь этот устав установлен по словам апостола Павла дабы «вся же благообразно и по чину да бывают». А сейчас получается так, что выделяются среди верующих именно те, кто соблюдают правила о поклонах и крестном знамении. А должно было бы быть наоборот. Как быть?
Отвечает протоиерей Андрей Ефанов:
Добрый день! Мне очень сложно ответить за всех, почему люди не интересуются своей традицией церковной и не знают каких-то базовых, основных вещей. Может быть, нет на это времени, может быть, человек не знает про Устав, может быть, он недавно в Церкви и еще пока не все успел понять. Как быть? Молиться.
А если хотите и чувствуете себя подготовленным — предложите отцу настоятелю Вашего храма, что Вы проведете занятие или цикл занятий по Уставу. Может быть, эта инициатива заинтересует и будет одобрена, люди получат знания, а Вы потрудитесь на пользу своего прихода.
Только готовьтесь ответственно, рассказывайте четко, ясно и с большой любовью, понимая, что и в Ваших собственных знаниях могут быть пробелы, которые. в свою очередь, когда-нибудь восполнит другой человек.
Храни Вас Бог!
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Фото Владимира Ештокина
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