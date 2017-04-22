22 апреля 2017
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Почему Фома — «неверующий»?

Кто такой апостол Фома, его ли называют неверующим и что произошло с ним после Воскресения Христа в Слайдах «Фомы».

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#Апостолы #апостол Фома #Слайды
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Комментарии

  • vova
    Апрель 23, 2017 0:06

    Есть ещё одно место, где Христос назван Богом: «Всё начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог».

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