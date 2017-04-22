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Апостол Фома
- Почему Фома - "неверующий"?
22 апреля 2017
Автор:
Почему Фома — «неверующий»?
Кто такой апостол Фома, его ли называют неверующим и что произошло с ним после Воскресения Христа в Слайдах «Фомы».
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Есть ещё одно место, где Христос назван Богом: «Всё начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог».