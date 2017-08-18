Петербургские реставраторы готовы помочь восстановить православные храмы Шанхая
Возможность такого сотрудничества обсуждалась на встрече главы Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Петербурга (КГИОП) Сергея Макарова с генконсулом России в Шанхае Александром Евсиковым, сообщила ИА ТАСС глава пресс-службы КГИОП Ксения Черепанова.
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Ксения Черепанова пояснила, что инициатива петербургских реставраторов связана с их беспокойством за состояние храмов, которые долгое время не использовались по назначению.
— В Китае нет опыта и желания научной реставрации европейских зданий, тем более православных церквей. Мы готовы разрабатывать проект научной реставрации, включая методику, технологии, и готовы помочь квалифицированными специалистами, — добавила глава пресс-службы КГИОП.
Согласно предварительным оценкам, храмы пока находятся в удовлетворительном состоянии, но требуют ремонта и восстановления подлинных деталей.
— Если говорить о состоянии церквей — там нет крестов. Состояние фасадов неплохое, там хороший климат, а внутри, судя по отзывам путешественников, росписи просто замазаны побелкой, сооружались временные перекрытия, но это, скорее всего, обратимо, — пояснила Ксения Черепанова.
Подробнее о состоянии храмов можно будет узнать только после того, как российские специалисты получат в них доступ.
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