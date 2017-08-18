18 августа 2017
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Петербургские реставраторы готовы помочь восстановить православные храмы Шанхая

Реставраторы из Санкт-Петербурга предложили властям китайского Шанхая свою помощь в восстановлении православных храмов города, построенных в первой половине ХХ века по инициативе русских эмигрантов.

Возможность такого сотрудничества обсуждалась на встрече главы Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Петербурга (КГИОП) Сергея Макарова с генконсулом России в Шанхае Александром Евсиковым, сообщила ИА ТАСС глава пресс-службы КГИОП Ксения Черепанова.

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Триста лет назад в столице Китая городе Пекине была основана Русская православная миссия. Но по сей день эта необъятная страна для русских остается загадкой и собранием мифов. Что такое «хутуны» и куда в Гонконге нельзя входить с дурианом? Как научиться говорить на китайском английском и жить в небоскребах-сотах? Каково служить Литургию в офисе многоэтажного здания и руководить на клиросе пением митрополитов

По ее словам, в ходе встречи «обсуждалась перспектива реставрации и возвращения исторической функции зданиям бывших православных церквей на территории Шанхая — храма святителя Николая Чудотворца и собора в честь иконы Божией Матери «Споручница грешных»».

Ксения Черепанова пояснила, что инициатива петербургских реставраторов связана с их беспокойством за состояние храмов, которые долгое время не использовались по назначению.

— В Китае нет опыта и желания научной реставрации европейских зданий, тем более православных церквей. Мы готовы разрабатывать проект научной реставрации, включая методику, технологии, и готовы помочь квалифицированными специалистами, — добавила глава пресс-службы КГИОП.

Согласно предварительным оценкам, храмы пока находятся в удовлетворительном состоянии, но требуют ремонта и восстановления подлинных деталей.

— Если говорить о состоянии церквей — там нет крестов. Состояние фасадов неплохое, там хороший климат, а внутри, судя по отзывам путешественников, росписи просто замазаны побелкой, сооружались временные перекрытия, но это, скорее всего, обратимо, — пояснила Ксения Черепанова.

Подробнее о состоянии храмов можно будет узнать только после того, как российские специалисты получат в них доступ.

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Храм иконы Божией Матери «Споручница грешных» в Шанхае. Фото: К. Новотарский/patriarchia.ru

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