22 августа 2017
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Патриарх Кирилл заявил о новом этапе отношений православных с католиками

Благодаря исторической встрече на Кубе в феврале 2016 года Предстоятелей Русской Православной и Римско-Католической Церквей, православные и католики вышли на новый уровень отношений между собой, об этом заявил патриарх Кирилл.

— Начался новый этап в развитии наших отношений, наполненный очень важными событиями. Это стало возможным, потому что в Гаване мы согласовали позиции по очень важным проблемам современности, — сказал Святейший во вторник 22 августа на встрече с госсекретарем Ватикана кардиналом Пьетро Паролином, передает агентство «Интерфакс-религия».

По словам Первосвятителя, общность позиций дает возможность двум Церквям «выстраивать соответствующие планы и наполнять эти планы реальным содержанием».

Со своей стороны, кардинал Пьетро Паролин согласился, что встреча на Кубе дала новый импульс связям двух Церквей.

Также патриарх Кирилл отметил важность совместного оказания двумя Церквями помощи гонимым христианам Ближнего Востока.

— Я полагаю, что взаимоотношения Православной Церкви и Католической Церкви в плане осуществления помощи страдающим в конфликте на Ближнем Востоке было бы очень важным объединяющим фактором, — заметил Первосвятитель.

Как считает Предстоятель Русской Церкви, развивая сотрудничество в гуманитарной сфере, можно создать основу для совместных проектов, связанных с поддержкой тех, кто вовлечен в военные конфликты на Ближнем Востоке.

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Фото священника Игоря Палкина/patriarchia.ru

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