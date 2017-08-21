21 августа 2017
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Патриарх Кирилл возглавил торжества в честь 125-летия Выборгской епархии

Торжества в честь 125-летия Выборгской епархии возглавил в субботу 19 августа, на праздник Преображения Господня, Святейший Патриарх Кирилл.

В этот день Первосвятитель совершил Литургию на Соборной площади перед Спасо-Преображенским кафедральным собором Выборга, сообщает сайт «Патриархия.ru».

Перед началом богослужения на площадь из собора была вынесена чудотворная Коневская икона Божией Матери из Ново-Валаамского монастыря в Финляндии, которая пребывает в кафедральном храме Выборга с 16 по 20 августа.

Отмечается, что часть литургических возгласов на богослужении прозвучала на финском языке.

За Литургией была совершена хиротония архимандрита Феодорита (Тихонова) в епископа Скопинского и Шацкого (Рязанская митрополия).

Так как богослужение пришлось на праздник Преображения Господня, то по окончании его патриарх Кирилл освятил плоды нового урожая.

В дар Спас-Преображенскому собору Святейший передал икону Святой Троицы, а также, от имени благотворителя В.Н. Жимирова, три креста — с частицей Древа Креста Господня, с частицей титла — надписи, которая была над главой Спасителя, а также с частицей креста страданий святого Дисмаса, благоразумного разбойника.

Выборгская епархия была учреждена в 1892 году с одобрения царя Александра III. Сегодня она одна из четырех епархий, входящих в состав Санкт-Петербургской митрополии. Располагается на территории, занимающей около трети Ленинградской области. В состав епархии входит 5 благочиний с 71 приходом и одна монашеская обитель — Коневский монастырь. Строится 34 храма.

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Фото с сайта patriarchia.ru

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#Патриарх Кирилл #Церковь #Православие #епархия
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