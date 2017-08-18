18 августа 2017
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Патриарх Кирилл молится о жертвах теракта в Барселоне

Предстоятель Русской Церкви выразил соболезнования Королю Испании Филиппу VI и родным жертв теракта 17 августа в Барселоне.

В соболезновании Святейший Патриарх Кирилл отметил, что «с болью в сердце воспринял известие о теракте, совершенном в Барселоне, в результате которого погибли и получили ранения многие люди», сообщает сайт «Патриархия.ru».

«Примите мои искренние соболезнования. В эти тяжелые дни траура скорблю вместе с народом Испании, родными и близкими убиенных и пострадавших», — добавил Первосвятитель.

Предстоятель Русской Церкви сообщил, что молится «Всемилостивому Господу о даровании мужества и утешения семьям погибших и о скорейшем исцелении раненых».

Напомним, что в четверг 17 августа автофургон, управляемый неизвестным террористом, на большой скорости въехал в толпу людей в пешеходной зоне на улице Рамбла в центре Барселоны. По данным на утро 18 августа, 13 человек погибли, более 100 пострадали.

Позднее в Камбрильсе полиция ликвидировала четырех боевиков, которые попытались совершить аналогичный теракт.

 

Фото с сайта patriarchia.ru

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#Патриарх Кирилл #Церковь и общество #трагедия #Православие #соболезнование #мир
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