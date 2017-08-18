Патриарх Кирилл молится о жертвах теракта в Барселоне
В соболезновании Святейший Патриарх Кирилл отметил, что «с болью в сердце воспринял известие о теракте, совершенном в Барселоне, в результате которого погибли и получили ранения многие люди», сообщает сайт «Патриархия.ru».
«Примите мои искренние соболезнования. В эти тяжелые дни траура скорблю вместе с народом Испании, родными и близкими убиенных и пострадавших», — добавил Первосвятитель.
Предстоятель Русской Церкви сообщил, что молится «Всемилостивому Господу о даровании мужества и утешения семьям погибших и о скорейшем исцелении раненых».
Напомним, что в четверг 17 августа автофургон, управляемый неизвестным террористом, на большой скорости въехал в толпу людей в пешеходной зоне на улице Рамбла в центре Барселоны. По данным на утро 18 августа, 13 человек погибли, более 100 пострадали.
Позднее в Камбрильсе полиция ликвидировала четырех боевиков, которые попытались совершить аналогичный теракт.
Фото с сайта patriarchia.ru
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