21 августа 2017
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Памятный знак полководцу Петру Румянцеву установили в Калининграде

Память выдающегося русского полководца, героя войн с Пруссией и Турцией, генерал-фельдмаршала Петра Румянцева (1725-1796) увековечили 19 августа 2017 года в Калининграде.

Памятный знак великому русскому полководцу установили в городском сквере у памятника Героям Первой мировой войны, на улице, которая 16 августа была названа в честь Петра Румянцева, сообщает сайт администрации Калининграда.

На церемонии открытия знака исполнительный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Владислав Кононов отметил, что инициатива установки памятника принадлежит министру культуры России Владимиру Мединскому.

Со своей стороны, глава Калининграда Александр Ярошук сказал, что в городе глубоко чтут память героев, сражавшихся на этой земле, так как без знания родной истории невозможно понять будущее и настоящее страны.

Отмечается, что памятный знак вошел в единый мемориальный комплекс, наряду с братской могилой 1200 воинов-гвардейцев и памятником павшим в годы Первой мировой войны.

Петр Александрович Румянцев-Задунайский (1725-1796) – выдающийся русский полководец, участник и герой войн с Пруссией и Турцией в XVIII веке.

В частности, 260 лет назад он принял участие в Гросс-Егерсдорфском сражении в Восточной Пруссии. Продолжавшееся с попеременным успехом, оно было выиграно русской армией благодаря активным действиям резерва под командованием Петра Румянцева.

Он также внес огромный вклад в удачные действия России в войне с Турцией в 1768-1774 годах, одержав блестящие победы над превосходящим по силе противником при Ларге и Кагуле.

Успехи Петра Румянцева во многом положили начало славы русского оружия в Европе и будущим успехам Александра Суворова и праведного воина флотоводца Феодора Ушакова.

 

Фото с сайта klgd.ru

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