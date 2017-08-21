Памятный знак полководцу Петру Румянцеву установили в Калининграде
Памятный знак великому русскому полководцу установили в городском сквере у памятника Героям Первой мировой войны, на улице, которая 16 августа была названа в честь Петра Румянцева, сообщает сайт администрации Калининграда.
На церемонии открытия знака исполнительный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Владислав Кононов отметил, что инициатива установки памятника принадлежит министру культуры России Владимиру Мединскому.
Со своей стороны, глава Калининграда Александр Ярошук сказал, что в городе глубоко чтут память героев, сражавшихся на этой земле, так как без знания родной истории невозможно понять будущее и настоящее страны.
Отмечается, что памятный знак вошел в единый мемориальный комплекс, наряду с братской могилой 1200 воинов-гвардейцев и памятником павшим в годы Первой мировой войны.
Петр Александрович Румянцев-Задунайский (1725-1796) – выдающийся русский полководец, участник и герой войн с Пруссией и Турцией в XVIII веке.
В частности, 260 лет назад он принял участие в Гросс-Егерсдорфском сражении в Восточной Пруссии. Продолжавшееся с попеременным успехом, оно было выиграно русской армией благодаря активным действиям резерва под командованием Петра Румянцева.
Он также внес огромный вклад в удачные действия России в войне с Турцией в 1768-1774 годах, одержав блестящие победы над превосходящим по силе противником при Ларге и Кагуле.
Успехи Петра Румянцева во многом положили начало славы русского оружия в Европе и будущим успехам Александра Суворова и праведного воина флотоводца Феодора Ушакова.
Фото с сайта klgd.ru
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