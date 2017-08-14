Памятник патриарху Сергию (Страгородскому) освящен в Арзамасе
Освящение монумента прошло вблизи Спасо-Преображенского монастыря Арзамаса, сообщает сайт «Патриархия.ru».
По словам Святейшего, свои труды патриарх Сергий «осуществлял в самое тяжелое за всю историю Русской Православной Церкви время».
— Как Предстоятель Церкви он столкнулся с такими трудностями, с которыми не сталкивался никто иной, потому что речь шла о самом существовании православной веры на Руси, — добавил Первосвятитель.
Патриарх Кирилл подчеркнул, что «Святейший Сергий достойно прошел свой крестный Патриарший путь».
Памятник установлен на площади Патриарха Сергия (Страгородского), близ Спасо-Преображенского монастыря Арзамаса. Он размещен на площади в центре города, на которой расположены Благовещенская церковь, комплекс Спасо-Преображенского монастыря и Владимирская церковь.
Высота памятника — 3,7 метра, вместе с постаментом — 7 метров. Работы выполнены по проекту известного скульптора Вячеслава Потапина и архитектора Юрия Карцева, спроектировавших саму скульптурную композицию и градостроительное решение площади, выполненное по эскизам архитектора Сергея Тимофеева и скульптора Ивана Лукина.
Сергий Страгородский (1867-1944) – епископ Русской Православной Церкви. Патриарх с сентября 1943 года. Богослов, автор богослужебных текстов и духовных стихов. В начале Великой Отечественной войны, будучи Патриаршим местоблюстителем, обратился ко всей Русской Церкви с известным архипастырским посланием.
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Фото: С. Власов/patriarchia.ru
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