14 августа 2017
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Памятник патриарху Сергию (Страгородскому) освящен в Арзамасе

В честь 150-летия со дня рождения патриарха Сергия (Страгородского), отмечаемого в 2017 году, 13 августа на его родине — в Арзамасе Святейший Патриарх Кирилл освятил памятник приснопамятному Первосвятителю.

Освящение монумента прошло вблизи Спасо-Преображенского монастыря Арзамаса, сообщает сайт «Патриархия.ru».

По словам Святейшего, свои труды патриарх Сергий «осуществлял в самое тяжелое за всю историю Русской Православной Церкви время».

— Как Предстоятель Церкви он столкнулся с такими трудностями, с которыми не сталкивался никто иной, потому что речь шла о самом существовании православной веры на Руси, — добавил Первосвятитель.

Патриарх Кирилл подчеркнул, что «Святейший Сергий достойно прошел свой крестный Патриарший путь».

Памятник установлен на площади Патриарха Сергия (Страгородского), близ Спасо-Преображенского монастыря Арзамаса. Он размещен на площади в центре города, на которой расположены Благовещенская церковь, комплекс Спасо-Преображенского монастыря и Владимирская церковь.

Высота памятника — 3,7 метра, вместе с постаментом — 7 метров. Работы выполнены по проекту известного скульптора Вячеслава Потапина и архитектора Юрия Карцева, спроектировавших саму скульптурную композицию и градостроительное решение площади, выполненное по эскизам архитектора Сергея Тимофеева и скульптора Ивана Лукина.

Сергий Страгородский (1867-1944) – епископ Русской Православной Церкви. Патриарх с сентября 1943 года. Богослов, автор богослужебных текстов и духовных стихов. В начале Великой Отечественной войны, будучи Патриаршим местоблюстителем, обратился ко всей Русской Церкви с известным архипастырским посланием.

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Фото: С. Власов/patriarchia.ru

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