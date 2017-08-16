16 августа 2017
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Ольга Васильева не видит проблем с преподаванием основ религий в школах

Школьный курс по Основам религиозной культуры и светской этики (ОРКСЭ) несет в себе «культурологический аспект», поэтому в его преподавании нет противоречия «со светским характером российского государства», считает министр образования Ольга Васильева.

— Когда вы открываете учебник каждого конфессионального модуля, то видите, что параграф начинается у всех одинаково, с фразы о том, что наша страна является многоконфессиональной и многонациональной, — заметила глава ведомства на встрече с отдыхающими в международном детском центре «Артек» в Крыму, передает агентство «Интерфакс-религия».

По ее словам, это необходимо, потому что все «должны знать и культуру, и религию людей, проживающих на нашей территории, их литературу, которая стала неотъемлемой частью российской литературы».

— Еще один модуль — светская этика, это глубокий философский предмет, который выбирают многие школы, — добавила Ольга Васильева.

Напомним, что курс ОРКСЭ был введен во всех общеобразовательных школах России 1 сентября 2012 года. Он изучается в течение всего 4-го класса из расчета один час в неделю и состоит из шести модулей: основы православия, ислама, иудаизма, буддизма, мировых религиозных культур и светской этики. Школьники и их родители имеют право выбрать один из модулей.

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О том, как лучше в рамках курса ОРКСЭ рассказать о православии читайте здесь.

 

Фото с сайта sobor-spb.org

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