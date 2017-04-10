Огласительное слово святителя Иоанна Златоуста
Огласительное слово святителя Иоанна Златоуста звучит во всех православных храмах на пасхальной заутрене после того, как верующие целуют друг друга, поздравляя со Светлым праздником Пасхи — Воскресением Христовым.
«Огласительное» исторически значит предназначенное для наставления в вере желающих принять Крещение. Дело в том, что в древности в Церкви крестили людей в Великую субботу — то есть перед самым праздником Воскресения Христова. Традиционно в огласительном слове священнослужители кратко излагали основы христианского вероучения — догматы Церкви. Слово святителя Иоанна Златоуста — самое известное из пасхальных огласительных слов.
Текст огласительного слова:
Аще кто благочестив и боголюбив, да насладится сего добраго и светлаго торжества.
Аще кто раб благоразумный, да внидет, радуяся, в радость Господа своего.
Аще кто потрудися постяся, да восприимет ныне динарий.
Аще кто от перваго часа делал есть, да приимет днесь праведный долг.
Аще кто по третием часе прииде, благодаря да празднует.
Аще кто по шестом часе достиже, ничтоже да сумнится; ибо ничим отщетевается.
Аще кто лишися и девятаго часа, да приступит, ничтоже сумняся, ничтоже бояся.
Аще кто точию достиже и во единонадесятый час, да не устрашится замедления: любочестив бо Сый Владыка, приемлет последняго, якоже и перваго: упокоевает в единонадесятый час пришедшаго, якоже делавшаго от перваго часа; и последняго милует, и первому угождает, и оному дает, и сему дарствует; и дела приемлет, и намерение целует; и деяние почитает, и предложение хвалит.
Темже убо внидите вси в радость Господа своего: и первии, и втории, мзду приимите.
Богатии и убозии, друг со другом ликуйте.
Воздержницы и ленивии, день почтите.
Постившийся и не постившийся, возвеселитеся днесь.
Трапеза исполнена, насладитеся вси.
Телец упитанный, никтоже да изыдет алчай; вси насладитеся пира веры; вси восприимите богатство благости.
Никтоже да рыдает убожества: явися бо общее Царство.
Никтоже да плачет прегрешений, прощение бо от гроба возсия.
Никтоже да убоится смерти, свободи бо нас Спасова смерть.
Угаси ю, Иже от нея держимый.
Плени ада, Сошедый во ад.
Огорчи ада, вкусивша плоти его.
И сие предприемый Исаиа возопи: ад, глаголет, огорчися, срет Тя доле.
Огорчися, ибо упразднися, огорчися, ибо поруган бысть.
Огорчися, ибо умертвися.
Огорчися, ибо низложися.
Огорчися, ибо связася.
Прият тело, и Богу приразися.
Прият землю и срете небо.
Прият, еже видяше, и впаде во еже не видяше.
Где твое, смерте, жало?
Где твоя, аде, победа?
Воскресе Христос, и ты низверглся еси.
Воскресе Христос, и падоша демони.
Воскресе Христос, и радуются Ангели.
Воскресе Христос, и жизнь жительствует.
Воскресе Христос, и мертвый ни един во гробе.
Христос бо, востав от мертвых, Начаток усопших бысть.
Тому слава и держава во веки веков. Аминь.
Огласительное слово святителя Иоанна Златоуста на русском
Кто благочестив и боголюбив, — тот пусть насладится этим прекрасным и светлым торжеством.
Кто раб благоразумный, — тот пусть, радуясь, войдёт в радость Господа своего.
Кто потрудился, постясь, — тот пусть возьмёт ныне динарий.
Кто работал с первого часа, — тот пусть получит сегодня должную плату.
Кто пришёл после третьего часа, — пусть с благодарностью празднует.
Кто успел придти после шестого часа, — пусть нисколько не беспокоится; ибо ничего не лишится.
Кто замедлил до девятого часа, — пусть приступит, нисколько не сомневаясь, ничего не боясь.
Кто успел придти только в одиннадцатый час, — пусть и тот не страшится за своё промедление.
Ибо щедрый Владыка принимает и последнего, как первого; успокаивает пришедшего в одиннадцатый час так же, как и работавшего с первого часа; и последнего милует, и о первом печётся; и тому даёт, и этому дарует; и дела принимает, и намерение приветствует; и деятельности отдаёт честь и расположение хвалит.
Итак, все войдите в радость Господа нашего; и первые и вторые получите награду;
Богатые и бедные, ликуйте друг с другом;
Воздержные и нерадивые, почтите этот день;
Постившиеся и непостившиеся, веселитесь ныне.
Трапеза обильна, — насыщайтесь все;
Телец велик, — никто пусть не уходит голодным; все наслаждайтесь пиршеством веры; все пользуйтесь богатством благости.
Никто пусть не жалуется на бедность, ибо открылось общее Царство.
Никто пусть не плачет о грехах, ибо из гроба воссияло прощение.
Никто пусть не боится смерти, ибо освободила нас смерть Спасителя.
Он истребил её, быв объят ею;
Он опустошил ад, сошедши во ад;
Огорчил того, который коснулся плоти Его.
Об этом и Исаия, предузнав, воскликнул: «Ад, — говорит он, — огорчися, срет тя доле».
Он огорчился, ибо стал праздным;
Огорчился, ибо посрамлён;
Огорчился, ибо умерщвлён;
Огорчился, ибо низложен;
Огорчился, ибо связан.
Он взял тело и нашёл в нём Бога;
Взял землю и увидел в ней небо;
Взял то, что видел, и подвергся тому, чего не видел.
«Где ти, смерте, жало?
Где, ти, аде, победа?»
Воскрес Христос, — и ты низложился;
Воскрес Христос, — и пали бесы;
Воскрес Христос, — и радуются ангелы;
Воскрес Христос, — и водворяется жизнь;
Воскрес Христос, — и мёртвого ни одного нет во гробе.
Ибо Христос, воскресший из мертвых, — «Начаток умершим бысть».
Ему слава и держава во веки веков.
Аминь.
На заставке фрагмент фото spbda/www.flickr.com
Комментарии