2 апреля 2016

Общее воскресение прежде Твоея страсти уверяя

Общее воскресение прежде Твоея страсти уверяя,

из мертвых воздвигл еси Лазаря, Христе Боже.

Темже и мы, яко отроцы, победы знамения носяще,

Тебе победителю смерти вопием:

осанна в вышних, благословен грядый во имя Господне.

Кондак, глас 1

На престол на небеси, на жребяти на земли носимый, Христе Боже, Ангелов хваление и детей воспевание приял еси, зовущих Ти: благословен еси, грядый Адама воззвати.

Величание

Величаем Тя, Живодавче Христе, Осанна в вышних и мы Тебе вопием Благословен Грядый во Имя Господне.

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