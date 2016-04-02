Общее воскресение прежде Твоея страсти уверяя
Общее воскресение прежде Твоея страсти уверяя,
из мертвых воздвигл еси Лазаря, Христе Боже.
Темже и мы, яко отроцы, победы знамения носяще,
Тебе победителю смерти вопием:
осанна в вышних, благословен грядый во имя Господне.
Кондак, глас 1
На престол на небеси, на жребяти на земли носимый, Христе Боже, Ангелов хваление и детей воспевание приял еси, зовущих Ти: благословен еси, грядый Адама воззвати.
Величание
Величаем Тя, Живодавче Христе, Осанна в вышних и мы Тебе вопием Благословен Грядый во Имя Господне.
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