Покупателям интернет-магазина «Фомы» теперь доступна курьерская доставка по Москве
Друзья, хорошая новость!
С 25 января в Лавке «Фомы» начинает работать курьерская доставка по Москве. Теперь купить наш журнал, детские книги и православную литературу станет еще проще!
Если вам некогда доехать за заказом в пункт выдачи самостоятельно — мы привезем книги домой или в офис с 11:00 до 22:00 с понедельника по пятницу.
Доставка действует в тестовом режиме, но мы очень постараемся быть оперативными и доставить заказ на следующий день.
Подробности можно узнать на сайте Лавки по ссылке.
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