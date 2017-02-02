2 февраля 2017

Покупателям интернет-магазина «Фомы» теперь доступна курьерская доставка по Москве

Друзья, хорошая новость!

С 25 января в Лавке «Фомы» начинает работать курьерская доставка по Москве. Теперь купить наш журнал, детские книги и православную литературу станет еще проще!

Если вам некогда доехать за заказом в пункт выдачи самостоятельно — мы привезем книги домой или в офис с 11:00 до 22:00 с понедельника по пятницу.

Доставка действует в тестовом режиме, но мы очень постараемся быть оперативными и доставить заказ на следующий день.

Подробности можно узнать на сайте Лавки по ссылке.

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