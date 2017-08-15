15 августа 2017
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Найдены сосуды, похожие на упоминаемые в евангельской истории о претворении воды в вино

Израильские археологи обнаружили недалеко от древнего города Кана Галилейская мастерскую по изготовлению сосудов, упоминаемых, в том числе, в евангельском рассказе о претворении Христом воды в вино.

Согласно Евангелию от Иоанна (Ин. 2, 1-11), Свое первое чудо Иисус Христос совершил на браке в Кане Галилейской, претворив воду в больших сосудах в вино для торжества.

Долгое время ученые сомневались в существовании таких больших сосудов (три меры – 39,5 литров) у иудеев в I веке по Рождеству Христову.

Теперь же, как выяснили археологи, подобные сосуды, действительно, существовали, только делались они не из керамики, а из известняка, передает РИА Новости со ссылкой на издание «The Jerusalem Post».

— Причина этого любопытного выбора материала, по-видимому, была религиозной, ведь согласно древнееврейскому ритуальному праву сосуды, изготовленные из керамики, легко становятся нечистыми и поэтому должны быть разрушены, — сказал руководитель раскопок доктор Йонатан Адлер, доцент израильского Ариэльского университета.

В свою очередь, как пояснил ученый, известняк не считался у иудеев ритуально нечистым материалом, поэтому его также активно использовали гончары.

— Наши раскопки подчеркнули ключевую роль соблюдения ритуальной чистоты иудеями — не только в Иерусалиме, но и в далекой Галилее, — отметил доктор Йонатан Адлер.

Отмечается, что ученым также удалось обнаружить искусственно высеченную пещеру, из которой рабочие добывали сырье для сосудов. Внутри нее также были обнаружены многочисленные инструменты и станки.

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Резьба «Чудо в Кане Галилейской». Фото: Brian Snelson/flickr.com

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#Церковь и общество #Библия #мир #археология
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