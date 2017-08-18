18 августа 2017
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Нахожусь в жуткой депрессии. Как жить дальше?

Вопрос читателя:

Здравствуйте, на протяжении полу года нахожусь в жуткой депрессии, ничего не интересно, ничего не нужно, готова закрыться где-нибудь и реветь целыми днями. Сердце уже болит от своих расстройств. Я не знаю как жить дальше. Иногда и мысли дурные помещают меня, но мысли о родителях останавливают.

Евгения 

Ответ психолога:

отвечает христианский психолог-консультант Лазарев Максим Анатольевич

Здравствуйте, Евгения!

Представляю, как вам нелегко — апатия и тоска не оставляют уже на протяжении полугода.
Депрессия это серьезно заболевание, которое к счастью поддается терапии.

Под депрессией понимается целый ряд схожих заболеваний. С некоторыми видами поможет справиться психолог, с другими необходимо обратиться к психиатру. В некоторых случаях будет полезно работать с обоими одновременно — после того, как психиатр снимет остроту расстройства, психолог поможет найти и разрешить его причины.

В любом случае обращение к специалисту необходимо — депрессия изменяет сознание и восприятие, мы можем совершать поступки, которые никогда бы не сделали будучи в здравом расположении духа.

Попытайтесь вспомнить о том, какой вы были до депрессии, какие чувства испытывали, какие интересы у вас были. Не обязательно возобновлять это все,

просто помните, что вы и депрессия — это не одно и тоже. Победить ее не просто, но возможно.

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