Нахожусь в жуткой депрессии. Как жить дальше?
Здравствуйте, на протяжении полу года нахожусь в жуткой депрессии, ничего не интересно, ничего не нужно, готова закрыться где-нибудь и реветь целыми днями. Сердце уже болит от своих расстройств. Я не знаю как жить дальше. Иногда и мысли дурные помещают меня, но мысли о родителях останавливают.
Евгения
Ответ психолога:
отвечает христианский психолог-консультант Лазарев Максим Анатольевич
Здравствуйте, Евгения!
Представляю, как вам нелегко — апатия и тоска не оставляют уже на протяжении полугода.
Депрессия это серьезно заболевание, которое к счастью поддается терапии.
Под депрессией понимается целый ряд схожих заболеваний. С некоторыми видами поможет справиться психолог, с другими необходимо обратиться к психиатру. В некоторых случаях будет полезно работать с обоими одновременно — после того, как психиатр снимет остроту расстройства, психолог поможет найти и разрешить его причины.
В любом случае обращение к специалисту необходимо — депрессия изменяет сознание и восприятие, мы можем совершать поступки, которые никогда бы не сделали будучи в здравом расположении духа.
Попытайтесь вспомнить о том, какой вы были до депрессии, какие чувства испытывали, какие интересы у вас были. Не обязательно возобновлять это все,
просто помните, что вы и депрессия — это не одно и тоже. Победить ее не просто, но возможно.
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