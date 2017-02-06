На фестивале «Артос» в Сокольниках расскажут о традициях масленичной и постной кухни
Ежедневно на фестивале будут проходить концерты, лекции, встречи со священниками, на которых любой посетитель, независимо от того, верующий он или нет, сможет познакомиться с православными традициями и приобщить к ним своих детей.
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В четверг 5 мая 2016 года в рамках II Международного православного фестиваля «Артос. Пасха славянских народов» состоялась встреча с популярным российским певцом Авраамом Руссо.
Одним из главных событий недели станет проведение на площадках «Артоса» финала ежегодного молодежного театрального фестиваля «Сретение». В субботу и воскресенье, 18 и 19 февраля, вниманию гостей будут представлены финалисты конкурса — лучшие спектакли воскресных школ и православных движений, объединенные духовной тематикой.
В центре развлекательной программы праздника — кулинарные мастер-классы, которые расскажут о традициях масленичной и постной кухни России, а также традиционных блюдах других православных народов. Также гостей фестиваля ждут концерты духовной музыки и русского романса.
На фестивале «Артос» будут широко представлены православные монастыри и храмы. Среди более чем 180 экспонентов — множество приходов и монастырей России и зарубежья. Гости фестиваля смогут посетить стенды отдаленных обителей, хранящих святыни христианского мира, в частности, подворий Белоруссии, Украины, Греции, Иерусалима, Сербии и даже итальянского города Бари, где хранятся мощи одного из самых почитаемых в России святых — святителя Николая Чудотворца.
Любители чтения смогут посетить книжную ярмарку, представляющую широкий спектр православной литературы и периодики, а также посетить книжные презентации. В частности, на фестивале представит свою новую книгу «Моя жизнь с путешественником» супруга известного священника Федора Конюхова, Ирина.
В фестивале традиционно принимают участие мастера рукоделия из Москвы и Подмосковья: гончарные мастерские, профессиональные мастера-кукольники, мозаичисты, керамисты. «Артос» также поддерживает благотворительные инициативы самих верующих, представляя работы сестричеств при храмах и вещи, сделанные руками детей-инвалидов и учащимися воскресных школ.
Фестиваль продлится до 19 февраля, часы работы с 11.00 до 19.00. Все площадки фестиваля традиционно бесплатны и открыты для свободного посещения.
Подробную программу фестиваля можно посмотреть на его официальном сайте: expostavros.ru.
Кроме того, за всеми новостями программы фестиваля можно будет следить в социальных группах проекта:
https://www.facebook.com/artosfest/ и https://vk.com/artosfest
Адрес: КВЦ «Сокольники», павильон №2, ст.м. «Сокольники» (от метро курсирует бесплатное маршрутное такси). 5й Лучевой просек, 7 стр.2 (заезд на автотранспорте с 3его Лучевого просека).
Фестиваль проводится при поддержке Русской Православной Церкви.
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