6 февраля 2017
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На фестивале «Артос» в Сокольниках расскажут о традициях масленичной и постной кухни

С 13 по 19 февраля 2017 года в выставочном павильоне №2 парка «Сокольники» пройдет православный фестиваль «Артос», посвященный в этот раз празднованию масленицы и воссоздающий атмосферу традиционных народных гуляний, по традиции предшествовавших Великому посту.

Ежедневно на фестивале будут проходить концерты, лекции, встречи со священниками, на которых любой посетитель, независимо от того, верующий он или нет, сможет познакомиться с православными традициями и приобщить к ним своих детей.

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В четверг 5 мая 2016 года в рамках II Международного православного фестиваля «Артос. Пасха славянских народов» состоялась встреча с популярным российским певцом Авраамом Руссо.

Фестиваль соберет более 200 участников из России, ближнего и дальнего зарубежья. Организаторы приготовили для гостей разностороннюю программу, рассказывающую о традициях православной кухни и духовной подготовке к Великому посту.

Одним из главных событий недели станет проведение на площадках «Артоса» финала ежегодного молодежного театрального фестиваля «Сретение». В субботу и воскресенье, 18 и 19 февраля, вниманию гостей будут представлены финалисты конкурса — лучшие спектакли воскресных школ и православных движений, объединенные духовной тематикой.

В центре развлекательной программы праздника — кулинарные мастер-классы, которые расскажут о традициях масленичной и постной кухни России, а также традиционных блюдах других православных народов. Также гостей фестиваля ждут концерты духовной музыки и русского романса.

На фестивале «Артос» будут широко представлены православные монастыри и храмы. Среди более чем 180 экспонентов — множество приходов и монастырей России и зарубежья. Гости фестиваля смогут посетить стенды отдаленных обителей, хранящих святыни христианского мира, в частности, подворий Белоруссии, Украины, Греции, Иерусалима, Сербии и даже итальянского города Бари, где хранятся мощи одного из самых почитаемых в России святых — святителя Николая Чудотворца.

Любители чтения смогут посетить книжную ярмарку, представляющую широкий спектр православной литературы и периодики, а также посетить книжные презентации. В частности, на фестивале представит свою новую книгу «Моя жизнь с путешественником» супруга известного священника Федора Конюхова, Ирина.

В фестивале традиционно принимают участие мастера рукоделия из Москвы и Подмосковья: гончарные мастерские, профессиональные мастера-кукольники, мозаичисты, керамисты. «Артос» также поддерживает благотворительные инициативы самих верующих, представляя работы сестричеств при храмах и вещи, сделанные руками детей-инвалидов и учащимися воскресных школ.

Фестиваль продлится до 19 февраля, часы работы с 11.00 до 19.00. Все площадки фестиваля традиционно бесплатны и открыты для свободного посещения.

Подробную программу фестиваля можно посмотреть на его официальном сайте: expostavros.ru.

Кроме того, за всеми новостями программы фестиваля можно будет следить в социальных группах проекта:

https://www.facebook.com/artosfest/ и https://vk.com/artosfest

Адрес: КВЦ «Сокольники», павильон №2, ст.м. «Сокольники» (от метро курсирует бесплатное маршрутное такси). 5й Лучевой просек, 7 стр.2 (заезд на автотранспорте с 3его Лучевого просека).

Фестиваль проводится при поддержке Русской Православной Церкви.

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#Церковь и общество #Православие #фестиваль
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