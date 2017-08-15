На Афоне почти построен первый храм в честь святого Паисия Святогорца
Храм возводят в созданной по благословению самого святого Паисия келии Воскресения Христова в Капсала, сообщает портал «Русский Афон».
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7 наставлений старца Паисия
"Один добрый чистый помысел обладает большей силой, чем любой аскетический подвиг..." Паисий Святогорец – один из наиболее почитаемых православных святых XX века, монах и старец святой горы Афон. «Фома» собрал подборку цитат из писем и проповедей старца Паисия.
Ожидается, что все будет закончено уже через несколько месяцев, а освящение пройдет в период между серединой осени 2017 года и июнем 2018-го.
Проект храма был разработан старцем Евфимием, который является духовным чадом святого Паисия Святогорца.
По благословению преподобного отец Евфимий создал монашескую общину в келлии Воскресения Христова в Капсала. Кроме того, он способствовал популяризации биографии святого Паисия Святогорца, составленной старцем Исааком, который был пострижен в монашество преподобным.
Справка
Преподобный Паисий Святогорец (в миру Арсений Эзнепидис) родился 7 августа 1924 года в селении Фарасы, в Каппадокии (Малая Азия). Грудным ребенком он был привезен в Грецию, где его родители поселились в небольшом городке Конница.
Когда в стране началась гражданская война (1944-1948), Арсений Эзнепидис был призван в действующую армию.
После войны он встал на путь монашеской жизни, к которой стремился с детства. 27 марта 1954 года после установленного испытания послушник Арсений был пострижен в рясофор с именем Аверкий, 3 марта 1957 года — в мантию с именем Паисий. Он подвизался на Святой Афонской горе, затем — в монастыре Стомион в Коннице и на Святой горе Синай. Множество людей приходило к старцу и находило духовное руководство и утешение.
12 июля 1994 года он почил о Господе в Иоанно-Богословском монастыре, расположенном близ селения Суроти в окрестностях Салоник.
13 января 2015 года Священный Синод Константинопольской Православной Церкви причислил преподобного Паисия Святогорца к лику святых, о чем Святейшего Патриарха Кирилла уведомил Святейший Патриарх Константинопольский Варфоломей своим письмом от 28 января 2015 года.
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Фото с сайта afonit.info
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