15 августа 2017
Автор:

На Афоне почти построен первый храм в честь святого Паисия Святогорца

Строительство первого храма в честь выдающегося подвижника веры преподобного Паисия Святогорца (+ 1994 г.) почти завершено на Святой Горе Афон.

Храм возводят в созданной по благословению самого святого Паисия келии Воскресения Христова в Капсала, сообщает портал «Русский Афон».

Материал по теме

7 наставлений старца Паисия

"Один добрый чистый помысел обладает большей силой, чем любой аскетический подвиг..." Паисий Святогорец – один из наиболее почитаемых православных святых XX века, монах и старец святой горы Афон. «Фома» собрал подборку цитат из писем и проповедей старца Паисия.

Строительство началось в июле 2016 года, а на сегодня уже завершено возведение стен и купола, ведутся внутренние отделочные работы.

Ожидается, что все будет закончено уже через несколько месяцев, а освящение пройдет в период между серединой осени 2017 года и июнем 2018-го.

Проект храма был разработан старцем Евфимием, который является духовным чадом святого Паисия Святогорца.

По благословению преподобного отец Евфимий создал монашескую общину в келлии Воскресения Христова в Капсала. Кроме того, он способствовал популяризации биографии святого Паисия Святогорца, составленной старцем Исааком, который был пострижен в монашество преподобным.

Справка

Преподобный Паисий Святогорец (в миру Арсений Эзнепидис) родился 7 августа 1924 года в селении Фарасы, в Каппадокии (Малая Азия). Грудным ребенком он был привезен в Грецию, где его родители поселились в небольшом городке Конница.

Когда в стране началась гражданская война (1944-1948), Арсений Эзнепидис был призван в действующую армию.

После войны он встал на путь монашеской жизни, к которой стремился с детства. 27 марта 1954 года после установленного испытания послушник Арсений был пострижен в рясофор с именем Аверкий, 3 марта 1957 года — в мантию с именем Паисий. Он подвизался на Святой Афонской горе, затем — в монастыре Стомион в Коннице и на Святой горе Синай. Множество людей приходило к старцу и находило духовное руководство и утешение.

12 июля 1994 года он почил о Господе в Иоанно-Богословском монастыре, расположенном близ селения Суроти в окрестностях Салоник.

13 января 2015 года Священный Синод Константинопольской Православной Церкви причислил преподобного Паисия Святогорца к лику святых, о чем Святейшего Патриарха Кирилла уведомил Святейший Патриарх Константинопольский Варфоломей своим письмом от 28 января 2015 года.

Читайте также:

Преподобный Паисий Святогорец 1924–1994

7 наставлений старца Паисия

7 наставлений старца Паисия. Выпуск 2

Юмор святых людей

Современные старцы: кто они и чему учат

 

Фото с сайта afonit.info

Редакция
рубрика: Авторы » Р »

УжасноПлохоСреднеХорошоОтлично (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Загрузка...
ПОМОЧЬРАССЫЛКА
Делитесь с друзьями:
#Монашество #Церковь #храм #Православие #святой
Читайте также

Издательство Московской Патриархии начинает выпуск книжной серии «Слово Святейшего Патриарха»

В Бангкоке освящен храм в честь святителя Николая Чудотворца

На родине полярника Семена Челюскина установили поклонный крест в его честь

Митинг против ювенальной юстиции

Комментарии

  • Оставьте первый комментарий

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.