18 августа 2017
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Мы должны сплотиться и молиться, — православные Барселоны

Сплотиться и молиться о спасении жизней пострадавших и душ погибших при теракте в Барселоне призвали в Благовещенском храме Московского Патриархата в Барселоне.

«Пока медики борются за жизнь и здоровье раненых, а полиция занимается расследованием, мы, православные, должны сплотиться и молиться о спасении жизней пострадавших и душ погибших», — сказано в обращении, опубликованном на сайте храма в связи с крупным терактом.

В обращении также отмечается, что если кто-то пока не получил информацию о судьбе своих близких, то можно «найти пастырское утешение», поговорив с настоятелем Благовещенского храма в Барселоне игуменом Серафимом (Павловым) по телефону: +34687210629.

Информацию на испанском языке можно получить в правоохранительных органах города по телефону: +34 93 214 21 24.

Напомним, что в четверг 17 августа в районе улицы Рамбла — в туристическом центре Барселоны – неизвестный террорист на фургоне наехал на людей. По последним данным, в результате трагедии 13 человек погибли, более 100 пострадали.

Позднее в Камбрильсе полиция ликвидировала четырех боевиков, которые попытались совершить аналогичный теракт.

 

Фото с сайта pixabay.com

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#Церковь и общество #Молитва #Православие в разных странах #трагедия #мир
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