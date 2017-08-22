22 августа 2017
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Муж не хочет шестого ребенка, я беременна, как быть?

Вопрос читателя: 

Помогите, пожалуйста, я мать пятерых детей, но получилось так, что ждём шестого. Муж не хочет ещё ребёнка, ему страшно, он говорит , что морально и физически устал. Аборт я делать не буду, не смогу убить своё дитя. Как сохранить семью? Как обрести мир, покой? Мне тоже очень страшно, и мои силы на пределе.

Отвечает протоиерей Андрей Ефанов: 

Добрый день! Исходите из того, что есть. Есть пять детей, есть шестой, которого Вы носите, уже сейчас подумайте, кто может Вам помочь потом, когда он родится. Может быть, какую-то часть бытовых дел сможет на себя взять какая-то Ваша родственника, соседка или подруга, возможно, какие-то простые вещи можно доверить старшим детям — но только им по силам! В общем-то, больше тут нечего посоветовать, только молиться. А с мужем поговорите на будущее о способах предохранения, потому что ответственность за появление детей не только на Вас, но и на нем. Он же понимал, что может быть ребенок? Понимал. Предпринял какие-то действия, чтобы беременности не было? Видимо, нет. Вот пусть на завтра подумает. А пока скажите супругу, как Вы его любите, как рады еще одному ребенку от него, радуйтесь, а на будущее договоритесь, как быть. Храни Вас Бог!

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