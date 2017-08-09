Можно ли жениться на Преображение?
Можно ли жениться на Преображение?
Отвечает протоиерей Андрей Ефанов:
Жениться на Преображение верующим людям не стоит. Преображение – это большой праздник, один из двенадцати основных помимо Пасхи в Православии. Он посвящен воспоминанию событий земной жизни Христа, и верующие стараются посвятить этот день молитве и радости о Боге. Кроме того, Преображение всегда отмечается в дни Успенского поста, периода воздержания и покаяния. Венчания во время поста и в дни двунадесятых праздников не совершаются, свадебные гуляния также буду неуместны в эти дни. Если у пары есть необходимость зарегистрировать свой брак именно на Преображение, то это допустимо. Но повенчаться и отпраздновать рождение новой семьи нужно уже после Успенского поста.
Молодожены могут вместе отпраздновать Преображение Господне. Совместные молитва, исповедь и причастие помогут подготовиться к таинству брака и углубить отношения будущих супругов.
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