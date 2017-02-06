Можно ли зачинать ребенка в подготовительные недели перед Великим постом?
Вопрос читателя:
Здравствуйте! Можно зачинать ребенка в три подготовительные недели (седмицы) перед Великим Постом?
Отвечает протоиерей Андрей Ефанов:
Добрый день! Супружеские отношение — очень тонкая область, а уж зачатие ребенка — как Господь даст. Традиционно венчания у нас не совершаются на Масленице, а до того венчания совершаются, соответственно, и супружеские отношения в эти периоды также традиционно не отменяются.
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