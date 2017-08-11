Можно ли вторую дочь назвать церковным именем первой?
Вопрос читателя:
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, старшую дочь зовут Диана, крестили как Анну, родилась вторая дочка, можно ли её назвать Аней?
Отвечает протоиерей Андрей Ефанов:
Добрый день! Да, можно! Совпадение имен ничего не значит, так что не переживайте об этом. Храни Вас Бог!
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На заставке фрагмент фото johnnyvintage
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