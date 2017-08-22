Можно ли с обидой подходить к причастию?
Здравствуйте, батюшка!
Готовлюсь к исповеди и причастию. Впервые за 30 лет. Вспоминаю грехи свои. Прочитала, что к Причастию необходимо подходить, не неся в сердце ничего греховного. Но я не могу справиться с обидами. У меня не получается пока простить кому-то несправедливость по отношению ко мне, потому что не знаю истинности мотивов тех поступков. Меня оставили в подвешенном состоянии, поэтому на сердце растерянность и обида, которая быстро не проходит. Стараюсь соблюдать молитвенные правила (утреннее, вечернее). С постами пока не получается.
Наверно мне не следует подходить к Причастию? Но желание ведь есть. А вдруг я никогда не справлюсь со своими обидами полностью, тогда получается, что я никогда не дойду до Причастия? Получается, что я буду наполовину в вере?
Отвечает протоиерей Андрей Ефанов:
Добрый день! Дорогая читательница, Вам непременно нужно пойти на исповедь, покаяться в том, что есть, и попросить Бога о помощи справиться с этими обидами и прочими греховными состояниями. Расскажите все от чистого сердца, как есть, с открытой душой, и тогда благодать Божия начнет врачевать эти раны в Вашей душе. И после исповеди спросите священника, можно ли Вам к Причастию. Если благословит, подходите с молитвой и миром И далее храните себя, особенно в день причастие, чтобы в душе были мир и радость. И постепенно, исповедь за исповедью, Ваша душа начнет освобождаться от этого всего и меняться.
Имейте в виду, что если какие-то обстоятельства буду Вас останавливать, нужно через них просто пройти, как через искушения, и непременно исповедоваться и попросить благословения на причастие.
Храни Вас Бог! Сил и помощи Божией на добром пути!
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