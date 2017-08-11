Можно ли крестить без крестных?
Вопрос читателя:
Здравствуйте! Хотим крестить новорожденного ребенка, а подходящих крестных нет, то есть духовных и православных, которые могут научить нашего ребенка Богу. Что нам делать?
Отвечает протоиерей Андрей Ефанов:
Поговорите со священником, который будет совершать крещение. В принципе, можно крестить и без крестных. На всякий случай даю ссылку на материал по Вашему вопросу.
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На заставке: фрагмент фото Юлии Маковейчук
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