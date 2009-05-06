6 мая 2009

Может ли революция быть справедливой?

Михаил Иванов, главный редактор газеты «Невское время», Санкт-Петербург

Кризис в болезни

Революция не может быть ни справедливой, ни несправедливой, потому что это кризис в болезни. Если вы заболели воспалением легких, то рано или поздно дойдете до некого пика, который называется кризисом. И потом, как бы жестко это ни прозвучало, либо умрете, либо выздоровеете. То же и с революцией. В обществе накапливаются определенные социальные, общественные проблемы, и если они не разрешаются, то происходит некий выброс энергии, некий конфликт, столкновение общественных групп, что и называется революцией. Революция может быть для общества как очень губительной, так и относительно безболезненной. Но она становится в любом случае роковой и неотвратимой. Поэтому говорить о ней можно только как о явлении, которое мы способны предотвратить либо с которым придется мириться. В самой революции, на мой взгляд, ничего героического и романтического нет. Это всегда кровь, страдания и всегда большие издержки. Но это плата за то, что было сделано неправильно.

Татьяна Лупоносова, директор Псковского агентства информации

Великое несчастье

Убеждена, что революция справедливой быть не может. Исторические примеры это только подтверждают. И то, что во время революции было справедливым на словах, на деле оборачивается трагедией. На мой взгляд, революции навязываются и делаются извне, и это говорит о многом. Николай Александрович Бердяев писал, что революциями Бог карает людей и народы и что они — великое несчастье. Пережить его с достоинством и сделать правильные выводы —  это уже по силам самим людям. Считаю, что строить справедливое общество надо без революционных потрясений и бурь.

Алексей Белов, лидер рок-группы «Парк Горького», Москва

Спланированная акция

Все, кто интересуется историей, у кого есть желание узнать правду о своей стране, могут обратиться к фактам, чтобы понять, что народ, ради которого якобы затевались все революции, в итоге оказывается жертвой. Революция не может быть справедливой. Потому что революция — это спланированная акция, которая, взрывая огромные народные массы, всегда при этом обслуживает интересы узкого круга людей. Возьмите любой пример —  начиная с Великой французской революции и заканчивая сюжетами нашей истории. И станет ясно, что народ взорвать легко, а еще легче — в том случае, если имеются определенные рычаги воздействия. Но проблема здесь состоит в том, что благая цель в виде смены плохой власти, увы, совершается не во имя страны — это является лишь осуществлением планов группы конкретных людей.

Тимофей Китнис, директор паломнического содружества «Севастия», историк, г. Трир, Германия

Ложь, лишающая Вечности

Революция — не что иное, как борьба за изменение сознания человека, где уже не Бог, а только человек является мерилом всех вещей, и его счастье, а в целом и счастье человеческого общества загоняется в узкие рамки трехмерного пространства. Революция — это то, что отнимает у человека Вечность. Декларируя в теории равенство, всевозможные свободы и права, материальное счастье, на практике революция  требует  от своих адептов бесконечных жертв: рабского послушания прорвавшейся к власти партии, необходимости жить, если нужно, в нищете, а в конечном итоге и принесения в жертву на алтарь революции самой человеческой жизни, ценность которой становится номинальной.

А значит, мы приходим к простому и очевидному выводу: любая революция есть ложь — ложь, которая не дает счастья человеку в этой жизни и, более того, отнимает у него веру в Жизнь Вечную. А ложь справедливой быть не может.

Андрей Исаев, председатель комитета по труду и социальной политике Госдумы РФ, Москва

Расплата за ошибки

Революция, как правило, имеет объективные причины. Но справедливой она не может быть по определению. Революция — это насильственный слом существующего общественного строя. Этот слом означает, что один класс или группа классов жестко и последовательно навязывает свою волю другой части общества. Революция — это всегда разрыв с традицией, и это означает, что она отбрасывает, не берет в расчет целые поколения, которые живут в соответствии с этой традицией. В том числе и по этой причине революция справедливой быть не может. Но это не значит, что революция является некой искусственной выдумкой. Как правило, она — расплата общества за ошибки и грехи правящих классов.

Алексей Шестопал, заведующий кафедрой философии МГИМО (У), Москва

Благотворны революции духовные

Мне довелось общаться с революционерами из разных стран. Среди них встречал я много людей самоотверженных и бескорыстных. Но, увы, плоды их деятельности были неутешительны. За прошлое столетие и мы сами пережили две революции в начале и конце века — социалистическую и либеральную. У их истоков также стояло немало отважных и честных людей. Но обе революции породили лишь гражданские смуты и распад страны. Огромной ценой мы преодолели первую смуту. Сколько еще заплатим за выход из второй?!

Я пришел к глубокому убеждению, что для личности и общества благотворны только духовные революции. А насильственные изменения экономических и политических форм работают лишь на понижение духовно-нравственного уровня человека. Поэтому нашей подлинной революцией в XX веке я считаю духовную эпопею новомучеников, героических свидетелей Христа. Им мы обязаны чудом второго Крещения Руси, чудом возрождения Церкви. Их путь — путь нашей надежды и спасения, консолидации нашего общества, его укрепления и процветания.

Андрей Зубов, доктор исторических наук, профессор МГИМО (У), Москва

Умножение насилия

Поднявший меч от меча и погибнет! (Мф 26:52). Тот, кто совершает насилие, даже считая, что совершает его на справедливых основаниях, лишь умножает насилие. С точки зрения христианской морали невозможно утверждать свою правду силой, заставляя другого ей подчиниться. Господь обращается к нам: Мне отмщение, и Аз воздам (Рим 12:19), призывая тем не отвечать злом на зло, а побеждать зло добром.

В «Основы социальной концепции Русской Православной Церкви» после долгих размышлений был включен принцип мирного противостояния злу. То есть если власть совершает очевидную несправедливость, Церковь может и должна призывать к гражданскому неповиновению этой власти. Ведь мирное сопротивление злу и есть в конечном счете подвиг мученичества. Вспомним события 1917 года, когда даже вооруженные военные, которых обвиняли в том, что они христиане, не применяли силу для отстаивания свой правды. Они отдавались в руки власти, гибли, но не изменяли своим принципам. Человеку следует демонстрировать свою правду. Только тогда она имеет силу и победит.

Впрочем, история многообразна и мы не можем выносить однозначных оценок. Вспомним нацистскую Германию, в которой после 1941 года каждый месяц уничтожались десятки тысяч евреев, не говоря о том, что тогда шла кровопролитная война. Здесь встает вопрос: считать ли справедливым заговор против такой власти, который пытался осуществить граф Клаус Шенк фон Штауффенберг? Это противодействие власти силой, хотя и неудачное, было направлено на сохранение жизни многих людей и прекращение войны. Здесь вопрос о справедливости решается в пользу такого противостояния. Тем более что заговор осуществляли военные, для которых естественно было утверждать правду силой. Однако мы видим, что они потерпели неудачу.

Есть другой пример — революция 1917 года в России, объединившая в борьбе против существующего строя большую часть населения. Действительно, многое в старом режиме казалось несправедливым, но и примененное революционерами насилие было ужасающим. Людей сажали в тюрьмы, убивали не за вину, а для того, чтобы отнять что-то у одних и передать это другим. То есть одна несправедливость сменилась другой несправедливостью, ещё большей, жестокостью и кровью.

Человек как обладатель свободной воли имеет право на восстание. Но здесь важно помнить, что в любом восстании несправедливости намного больше, чем утверждения правды. И в той мере, в какой человек является христианином, он должен видеть перед собой образ Христа. А значит, предпочитать насилию и восстанию — самопожертвование, воздержание от зла, неучастие в делах лжи. И если христианин будет совершать нравственное сопротивление злу, тогда и Бог будет на его стороне и утвердит правду.

Фото из архива авторов, Владимира Ештокина, пресс-службы А. Исаева, Евгения Самарина.

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№ 5 (73) май 2009
рубрика: Архив » 2009 »

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