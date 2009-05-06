Может ли революция быть справедливой?
|Михаил Иванов, главный редактор газеты «Невское время», Санкт-Петербург
Кризис в болезни
Революция не может быть ни справедливой, ни несправедливой, потому что это кризис в болезни. Если вы заболели воспалением легких, то рано или поздно дойдете до некого пика, который называется кризисом. И потом, как бы жестко это ни прозвучало, либо умрете, либо выздоровеете. То же и с революцией. В обществе накапливаются определенные социальные, общественные проблемы, и если они не разрешаются, то происходит некий выброс энергии, некий конфликт, столкновение общественных групп, что и называется революцией. Революция может быть для общества как очень губительной, так и относительно безболезненной. Но она становится в любом случае роковой и неотвратимой. Поэтому говорить о ней можно только как о явлении, которое мы способны предотвратить либо с которым придется мириться. В самой революции, на мой взгляд, ничего героического и романтического нет. Это всегда кровь, страдания и всегда большие издержки. Но это плата за то, что было сделано неправильно.
|Татьяна Лупоносова, директор Псковского агентства информации
Великое несчастье
Убеждена, что революция справедливой быть не может. Исторические примеры это только подтверждают. И то, что во время революции было справедливым на словах, на деле оборачивается трагедией. На мой взгляд, революции навязываются и делаются извне, и это говорит о многом. Николай Александрович Бердяев писал, что революциями Бог карает людей и народы и что они — великое несчастье. Пережить его с достоинством и сделать правильные выводы — это уже по силам самим людям. Считаю, что строить справедливое общество надо без революционных потрясений и бурь.
|Алексей Белов, лидер рок-группы «Парк Горького», Москва
Спланированная акция
Все, кто интересуется историей, у кого есть желание узнать правду о своей стране, могут обратиться к фактам, чтобы понять, что народ, ради которого якобы затевались все революции, в итоге оказывается жертвой. Революция не может быть справедливой. Потому что революция — это спланированная акция, которая, взрывая огромные народные массы, всегда при этом обслуживает интересы узкого круга людей. Возьмите любой пример — начиная с Великой французской революции и заканчивая сюжетами нашей истории. И станет ясно, что народ взорвать легко, а еще легче — в том случае, если имеются определенные рычаги воздействия. Но проблема здесь состоит в том, что благая цель в виде смены плохой власти, увы, совершается не во имя страны — это является лишь осуществлением планов группы конкретных людей.
|Тимофей Китнис, директор паломнического содружества «Севастия», историк, г. Трир, Германия
Ложь, лишающая Вечности
Революция — не что иное, как борьба за изменение сознания человека, где уже не Бог, а только человек является мерилом всех вещей, и его счастье, а в целом и счастье человеческого общества загоняется в узкие рамки трехмерного пространства. Революция — это то, что отнимает у человека Вечность. Декларируя в теории равенство, всевозможные свободы и права, материальное счастье, на практике революция требует от своих адептов бесконечных жертв: рабского послушания прорвавшейся к власти партии, необходимости жить, если нужно, в нищете, а в конечном итоге и принесения в жертву на алтарь революции самой человеческой жизни, ценность которой становится номинальной.
А значит, мы приходим к простому и очевидному выводу: любая революция есть ложь — ложь, которая не дает счастья человеку в этой жизни и, более того, отнимает у него веру в Жизнь Вечную. А ложь справедливой быть не может.
|Андрей Исаев, председатель комитета по труду и социальной политике Госдумы РФ, Москва
Расплата за ошибки
Революция, как правило, имеет объективные причины. Но справедливой она не может быть по определению. Революция — это насильственный слом существующего общественного строя. Этот слом означает, что один класс или группа классов жестко и последовательно навязывает свою волю другой части общества. Революция — это всегда разрыв с традицией, и это означает, что она отбрасывает, не берет в расчет целые поколения, которые живут в соответствии с этой традицией. В том числе и по этой причине революция справедливой быть не может. Но это не значит, что революция является некой искусственной выдумкой. Как правило, она — расплата общества за ошибки и грехи правящих классов.
|Алексей Шестопал, заведующий кафедрой философии МГИМО (У), Москва
Благотворны революции духовные
Мне довелось общаться с революционерами из разных стран. Среди них встречал я много людей самоотверженных и бескорыстных. Но, увы, плоды их деятельности были неутешительны. За прошлое столетие и мы сами пережили две революции в начале и конце века — социалистическую и либеральную. У их истоков также стояло немало отважных и честных людей. Но обе революции породили лишь гражданские смуты и распад страны. Огромной ценой мы преодолели первую смуту. Сколько еще заплатим за выход из второй?!
Я пришел к глубокому убеждению, что для личности и общества благотворны только духовные революции. А насильственные изменения экономических и политических форм работают лишь на понижение духовно-нравственного уровня человека. Поэтому нашей подлинной революцией в XX веке я считаю духовную эпопею новомучеников, героических свидетелей Христа. Им мы обязаны чудом второго Крещения Руси, чудом возрождения Церкви. Их путь — путь нашей надежды и спасения, консолидации нашего общества, его укрепления и процветания.
|Андрей Зубов, доктор исторических наук, профессор МГИМО (У), Москва
Умножение насилия
Поднявший меч от меча и погибнет! (Мф 26:52). Тот, кто совершает насилие, даже считая, что совершает его на справедливых основаниях, лишь умножает насилие. С точки зрения христианской морали невозможно утверждать свою правду силой, заставляя другого ей подчиниться. Господь обращается к нам: Мне отмщение, и Аз воздам (Рим 12:19), призывая тем не отвечать злом на зло, а побеждать зло добром.
В «Основы социальной концепции Русской Православной Церкви» после долгих размышлений был включен принцип мирного противостояния злу. То есть если власть совершает очевидную несправедливость, Церковь может и должна призывать к гражданскому неповиновению этой власти. Ведь мирное сопротивление злу и есть в конечном счете подвиг мученичества. Вспомним события 1917 года, когда даже вооруженные военные, которых обвиняли в том, что они христиане, не применяли силу для отстаивания свой правды. Они отдавались в руки власти, гибли, но не изменяли своим принципам. Человеку следует демонстрировать свою правду. Только тогда она имеет силу и победит.
Впрочем, история многообразна и мы не можем выносить однозначных оценок. Вспомним нацистскую Германию, в которой после 1941 года каждый месяц уничтожались десятки тысяч евреев, не говоря о том, что тогда шла кровопролитная война. Здесь встает вопрос: считать ли справедливым заговор против такой власти, который пытался осуществить граф Клаус Шенк фон Штауффенберг? Это противодействие власти силой, хотя и неудачное, было направлено на сохранение жизни многих людей и прекращение войны. Здесь вопрос о справедливости решается в пользу такого противостояния. Тем более что заговор осуществляли военные, для которых естественно было утверждать правду силой. Однако мы видим, что они потерпели неудачу.
Есть другой пример — революция 1917 года в России, объединившая в борьбе против существующего строя большую часть населения. Действительно, многое в старом режиме казалось несправедливым, но и примененное революционерами насилие было ужасающим. Людей сажали в тюрьмы, убивали не за вину, а для того, чтобы отнять что-то у одних и передать это другим. То есть одна несправедливость сменилась другой несправедливостью, ещё большей, жестокостью и кровью.
Человек как обладатель свободной воли имеет право на восстание. Но здесь важно помнить, что в любом восстании несправедливости намного больше, чем утверждения правды. И в той мере, в какой человек является христианином, он должен видеть перед собой образ Христа. А значит, предпочитать насилию и восстанию — самопожертвование, воздержание от зла, неучастие в делах лжи. И если христианин будет совершать нравственное сопротивление злу, тогда и Бог будет на его стороне и утвердит правду.
Фото из архива авторов, Владимира Ештокина, пресс-службы А. Исаева, Евгения Самарина.
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