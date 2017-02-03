3 февраля 2017
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Москвичам покажут уникальные артефакты древнейшей улицы города

Бревенчатая мостовая древнейшей улицы Москвы – Великой улицы, а также найденные на ней уникальные артефакты, будут представлены в подземном выставочном зале создаваемого парка «Зарядье».

Великая улица, обнаруженная археологами в 2015 году на территории будущего парка «Зарядье», законсервирована с помощью полимерного состава, ее фрагменты сегодня хранятся в лабораториях, сообщает сайт мэра Москвы.

Планируется, что Великая улица станет одним из главных экспонатов проектируемого археологического музея парка «Зарядье».

— Столичные археологи и музейные работники определят состав экспозиции подземного зала «Зарядья» в ближайшее время. Многие городские и федеральные музеи выразили заинтересованность в том, чтобы передать выставочному пространству «Зарядья» экспонаты, относящиеся к древней истории Москвы, — рассказал руководитель Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

На данный момент возводится крыша подземного экспозиционного зала, которая укроет главный экспонат выставки — сохраненный фрагмент основания Китайгородской стены.

Помимо Китайгородской стены и фрагментов Великой улицы, экспонатами музея могут стать берестяная грамота, клад серебряных монет, а также английский медальон XVI века с изображением розы Тюдоров, найденные на территории «Зарядья».

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Фото пресс-службы ИА РАН

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