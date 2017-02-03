Москвичам покажут уникальные артефакты древнейшей улицы города
Великая улица, обнаруженная археологами в 2015 году на территории будущего парка «Зарядье», законсервирована с помощью полимерного состава, ее фрагменты сегодня хранятся в лабораториях, сообщает сайт мэра Москвы.
Планируется, что Великая улица станет одним из главных экспонатов проектируемого археологического музея парка «Зарядье».
— Столичные археологи и музейные работники определят состав экспозиции подземного зала «Зарядья» в ближайшее время. Многие городские и федеральные музеи выразили заинтересованность в том, чтобы передать выставочному пространству «Зарядья» экспонаты, относящиеся к древней истории Москвы, — рассказал руководитель Мосгорнаследия Алексей Емельянов.
На данный момент возводится крыша подземного экспозиционного зала, которая укроет главный экспонат выставки — сохраненный фрагмент основания Китайгородской стены.
Помимо Китайгородской стены и фрагментов Великой улицы, экспонатами музея могут стать берестяная грамота, клад серебряных монет, а также английский медальон XVI века с изображением розы Тюдоров, найденные на территории «Зарядья».
Читайте также:
Москва одна
5 мест Гиляровского в Москве
Как Москва стала церковной столицей России
Фото пресс-службы ИА РАН
Комментарии