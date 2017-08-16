Москва может оказаться старше, чем считается сейчас, — археологи
На экспозиции, начавшей свою работу 15 августа в Музее Москвы и предваряющей празднование 870-летия столицы России, представлены артефакты, которые, скорее, оспаривают возраст города, чем подтверждают его, передает РИА Новости.
По словам главного археолога Москвы Леонида Кондрашева, только в 2017 году в ходе масштабных археологических работ в столице по программе «Моя улица» найдено более 10 тысяч артефактов.
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Артефакты с Биржевой площади, по его словам, «усиливают понимание о том, какие огромные торговые и политические связи были у Москвы в те годы (XII век – ред.)».
— Они позволяют утверждать, что Москва была не просто опорным пунктом, это был полноценный город с серьезной инфраструктурой, который имел контакты с другими русскими, славянскими землями, — добавил Александр Кибовский.
Со своей стороны, в пример того, как найденные артефакты могут повлиять на представление о возрасте столицы, директор Музея Москвы Алина Сапрыкина привела стеклянные браслеты и перстни, обнаруженные на Биржевой площади.
— По технике их исполнения не вызывает сомнения, что это домонгольский период, то есть XII век. Это говорит о том, что Ильинка в то время была заселена, там шла торговля, и там можно было встретить женщин с дорогими стеклянными украшениями, — отметила она.
Резюмируя, главный археолог Москвы Леонид Кондрашев подчеркнул, что последние находки могут изменить не только даты в учебниках истории, но и описание роли Москвы как населенного пункта.
— Это очень большая удача, что такой сохранившийся культурный слой был обнаружен. Но этот факт подкидывает ученым большой вопрос, — сказал он, добавив, что «если раньше все читали учебники, где говорилось, что Москва была маленьким городишком, затерянным где-то в лесах, то сейчас выяснилось, что ничего подобного».
— Если мы возьмем Боровицкий холм и территорию нынешней Биржевой площади, то мы увидим, что расстояния здесь колоссальные. Мы должны будем пересматривать наши представления о территории столицы в ранний период, — заключил Леонид Кондрашев.
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Фото: Сергей Милов/Журнал «Фома»
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