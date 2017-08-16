Могут ли отец и дочь быть крестными?
Добрый день. Мой муж и моя дочь три года назад покрестили ребёнка. Перед крещением мы уточняли в церкви, могут ли отец и дочь быть крестными, сказали, что могут (спрашивали правда у женщин при церкви). Сейчас мой муж опять будет крестить ребёнка и сходил на собеседование в церковь. На собеседовании с ужасом узнал, что кровные родственники не могут быть крестными. Мы сделали всем плохо? Как быть, если уже все свершилось?
Отвечает протоиерей Андрей Ефанов:
Добрый день! Ох… ну на будущее просто узнавайте у священника, а так все равно изначально у ребенка был один крестный — одного с ним пола который. Потом уже стали брать двух крестных. Так что сейчас уже все остается, как есть, только об этом нужно рассказать на исповеди крестным родителям, а на будущее — повторюсь — надо выяснять у священника. Храни Вас Бог!
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На заставке фрагмент фото Daddy-David
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