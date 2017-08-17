17 августа 2017
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Мобильное приложение поможет инвалидам сориентироваться на улице

В России разрабатывается специальное мобильное приложение, которое будет показывать инвалидам наиболее комфортные маршруты передвижения по улицам.

О создании приложения на форуме «Территория смыслов — 2017» сообщила председатель Комиссии по делам инвалидов при Президенте России Александра Левицкая, передает ИА ТАСС.

— Общественные организации прокладывают маршруты — из конкретных точек в образовательные учреждения, медицинские. Пока у нас нет приложения, которое бы показало — во всех городах — существующие возможности добраться из одной точки в другую доступным для инвалида способом. Над этим работают государственные структуры, общественные организации. Думаю, что в ближайшее время такое приложение появится, — сказала Александра Левицкая.

Глава Комиссии отметила, что интерактивная карта будет учитывать и существующие городские маршруты, в том числе метро и другой общественный транспорт.

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Фото: 931527/pixabay.com

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