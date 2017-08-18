18 августа 2017
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Миллионную подпись за запрет абортов в России поставили на Эльбрусе

Альпинисты из Кузбасса поставили миллионную подпись за запрет абортов в России в рамках проекта Общероссийского общественного движения «За жизнь!»

Символическая подпись была поставлена на вершине Эльбруса после восьмидневного восхождения, передает РИА Новости.

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8 июля в России отмечается День семьи, любви и верности. В этот день Русская Православная Церковь отмечает день памяти святых Петра и Февронии — покровителей семьи и брака. Накануне праздника Синодальный отдел по церковной благотворительности и социальному служению Русской Православной Церкви организовал пресс-тур по учреждениям, которые помогают женщинам с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации.

— Эльбрус — самая высокая точка России и Европы. Мы считаем, что и все наше общество должно как бы подняться на эту нравственную высоту и понять, что если жизнь человека начинается с момента зачатия, то ее нельзя прерывать еще до рождения, — сказал на прошедшем в Москве с 11 по 17 августа VIII Международном фестивале «За жизнь-2017» лидер движения Сергей Чесноков.

Организаторы сбора подписей сообщили, что акция «Миллион подписей за запрет абортов» началась в ноябре 2013 года и продолжалась все это время с перерывом на один год.

В проекте приняли участие более 5 тысяч добровольцев, которые собирали подписи в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Нижегородской, Ростовской, Омской областях и в ряде городов-миллионников.

— Мы выступаем за законодательную защиту жизни ребенка с момента его зачатия, этот посыл позитивный. И, как следствие того, что жизнь должна быть защищена, прерывание этой жизни должно быть запрещено, — отметил Сергей Чесноков.

Одно из требований подписного листа — оказание из федерального бюджета материальной помощи беременным женщинам и семьям с детьми на уровне не менее прожиточного минимума.

Участники движения «За жизнь!» подсчитали, что за время действия их благотворительной программы «Спаси жизнь», с января 2015 года, удалось спасти от аборта минимум 6907 детей.

Что касается миллиона подписей, то, по словам Сергея Чеснокова, это «символичная цифра» и ее хватит, чтобы «привлечь внимание власти и запустить механизмы по внедрению противоабортных инициатив».

В движении «За жизнь!» планируют передать подписные листы властям, после того как будут согласованы различные технические аспекты. Материалы ориентированы непосредственно на главу государства, Госдуму, Совет Федерации и профильные ведомства.

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Фото со страницы движения «За жизнь!» в «ВКонтакте»

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