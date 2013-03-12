12 марта 2013
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Масленица в Эстонии

Эстонские традиции празднования Масленицы

В феврале в Эстонии отмечается Vastlapäev — праздник, аналогичный русской Масленице. Масленицу здесь отмечают всего один день. Катаются с горок, на лошадях и по льду на реке.

На Vastlapäev традиционно готовят свиные ножки: варят их с горохом или бобами, подают с квашеной капустой. Не забывают приготовить и гороховый суп.

Относительно новая кулинарная масленичная традиция — булочки Vastlakukkel, которые продаются во всех местных магазинах. Их пекут специально для этого дня и подают со взбитыми сливками.

Рекомендовано для использования на уроках ОПК. 

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#Праздники #Масленица
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