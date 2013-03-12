Масленица на Украине
У каждого дня масленичной недели на Украине были свои особенности.
В понедельник женщины направлялись к корчме, чтобы начать праздник Масляны. Если к их компании подходил мужчина, ему на шею цепляли колоду. Снять ее можно было, только дав выкуп. Во вторник, вновь погуляв в корчме, бабы выходили на улицу и устраивали веселые забавы. Среда называлась «Знобы-бабы». В четверг женщинам запрещалось шить и прясть. В пятницу зять угощал тещу, а потом катал ее на санях по селу или городу. В субботу гулянья продолжались. В воскресенье готовили вареники, ходили к родственникам и соседям, просили друг у друга прощения. В последний день перед Великим постом запрещалось пить водку, а перед сном полагалось тщательно прополоскать зубы, «лишь бы черти не вытянули сыр, который остался после Масляной, вместе с зубами».
Рекомендовано для использования на уроках ОПК.
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