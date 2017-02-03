Лютеране Норвегии создали службу, по которой впервые обвенчали однополую пару
Служба в коммуне Эйдскуг была совершена в среду 1 февраля в полночь, сразу же, как только вступило в силу разработанное богослужение, сообщает портал «Newsru.com» со ссылкой на издание «The Local».
За два дня до этого, 30 января, Синод Лютеранской Церкви Норвегии проголосовал за новое богослужение, позволяющее венчать однополые пары.
Отмечается, что решение о допустимости заключать однополым парам брак в Церкви, Синод норвежских лютеран принял еще весной 2016 года.
Однако из-за того, что часть священнослужителей отказалась от этого, им было дано право не проводить такие церемонии. Тогда же было принято решение выработать специальное богослужение.
Ранее сообщалось, что из-за решения венчать однополые браки Лютеранскую Церковь Норвегии стали массово покидать верующие. Так, в период с начала до весны 2016 года ее покинуло более 4 тысяч человек.
Лютеранская Церковь Норвегии является одной из национальных Церквей протестантизма, который, в свою очередь, в своей традиционной форме, — одна из христианских конфессий.
Напомним, что согласно «Основам социальной концепции» Русской Церкви (п. Х.1.), «различие между полами есть особый дар Творца созданным Им людям. «И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его; мужчину и женщину сотворил их» (Быт. 1. 27)». Именно поэтому брак — это союз только мужчины и женщины.
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Фото: Emma/flickr.com
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