Либо мы вместе победим терроризм, либо каждый будет страдать порознь, — патриарх
В соболезновании королю Швеции Карлу XVI Густаву и родным погибших при наезде грузовика на людей, Первосвятитель отметил, что «сегодня, когда цивилизация сталкивается с глобальными угрозами терроризма и экстремизма, мировое сообщество призвано объединять усилия в борьбе с этим злом».
«Молюсь Милосердному Господу, дабы Он подал скорейшее исцеление раненым и утешил скорбящих, а Вашему Величеству и всему народу Швеции подал крепость духа и мужество в постигшем испытании», — сказал Предстоятель Церкви.
В свою очередь, в соболезновании патриарху Тавадросу II по поводу терактов в христианских храмах двух египетских городов Святейший сообщил, что «чада Русской Православной Церкви скорбят вместе» с египетским народом.
«Мы солидарны перед лицом общей беды, поражающей сегодня города и селения в разных странах. Зло терроризма должно быть остановлено совместными усилиями всех стран вне зависимости от их приверженности тем или иным политическим идеалам, взглядам и убеждениям, от отношения к современной международной повестке дня», — подчеркнул Первосвятитель.
По словам патриарха Кирилла, «либо мы все вместе победим терроризм, либо каждый из нас порознь будет страдать от этого страшного зла».
«Настало время не просто сказать «нет» терроризму, а реально объединиться, чтобы человеконенавистнические, экстремистские убеждения не привели к еще большим страданиям ни в чем не повинных людей», — сказал Предстоятель Русской Церкви.
Напомним, что 7 апреля в столице Швеции грузовик наехал на людей, жертвами чего стали несколько человек. 9 апреля, на праздник Входа Господня в Иерусалим, два христианских храма в египетских городах Танта и Александрия атаковали террористы-смертники, жертвами чего стали более 40 человек.
Фото с сайта patriarchia.ru
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