Лазарева суббота, Вход Господень в Иерусалим и другие события евангельской истории
Лазарева суббота - 8 апреля, Вход Господень в Иерусалим - 9 апреля
Воскрешение друга
Когда Христос уже собирался идти в столицу, из расположенного рядом с ней селения Вифания пришла весть о том, что заболел Его друг Лазарь.
Сестры Лазаря, Марфа и Мария, прислали к Спасителю вестника, которому Тот сказал: «Эта болезнь не к смерти, но к славе Божией» (Ин 11, 4). Смысл Его слов стал понятен не сразу. Тем более что когда Христос с учениками пришел в Вифанию, Лазарь уже скончался. Шел четвертый день с момента его погребения, и Спасителя встретили опечаленные сестры умершего.
– Господи! Если бы Ты был здесь, не умер бы брат мой, – сказала Ему Марфа.
– Воскреснет брат твой, – утешил ее Иисус.
– Знаю, что воскреснет в воскресение, в последний день, – ответила Марфа.
Сложно сказать, какие чувства она испытывала при этом. Но именно тут Спаситель произнес фразу, которая стала одной из ключевых в последующей жизни всей христианской Церкви.
– Я и есть воскресение и жизнь, – сказал Он, – верующий в Меня, если и умрет, оживет. И всякий живущий и верующий в Меня не умрет вовек.
После этих слов Иисус вместе с сестрами Лазаря, Своими учениками и в окружении толпы пришел ко гробу умершего и приказал открыть дверь внутрь. Когда камень, закрывавший вход, отвалили, к удивлению, смущению и испугу многих из усыпальницы, весь обвитый погребальными пеленами, вышел воскресший друг Господа.
Это событие вошло в богослужебную жизнь Церкви под названием Лазаревой субботы. Она отмечается накануне праздника входа Господня в Иерусалим.
Ну а тогда, две тысячи лет назад, Вифанию, ее окрестности, а вскоре и расположенный рядом Иерусалим, потрясло невероятное известие. Десятки свидетелей разнесли всюду весть о случившемся, и столица замерла в ожидании. Теперь мало кто сомневался: обещанный через пророков Мессия-Христос был рядом, менее чем в дне пути, и вот уже скоро должен был войти в Свой город.
Помазание миром
Однако Спаситель не стал спешить и ненадолго остался в доме своего воскресшего друга. Во время вечерней трапезы Мария взяла сосуд с драгоценным миром и возлила его на голову и ноги Христа, а потом отерла их своими волосами. Этот поступок удивил многих из учеников Господа, а будущий предатель Иуда Искариот спросил: «Для чего бы не продать это миро за триста динариев и не раздать нищим?» (Ин 12, 5). Как свидетельствует Священное Писание, сказал он так не потому, что заботился о нищих – просто так сложилось, что именно Иуда носил ящик с деньгами, куда нередко клали пожертвования.
Христос сказал апостолам о поступке Марии: «Оставьте ее; она сберегла это на день погребения Моего. Ибо нищих всегда имеете с собою, а Меня не всегда» (Ин 12, 7–8). Спаситель имел в виду, что вскоре Ему предстоит пострадать за мир и даже умереть, поэтому ученикам надо ценить время, проведенное с Ним. Был здесь и определенный символизм – миро возливали на тела умерших, поэтому Господь указал ученикам на то, что Мария как бы приготовила Его тело к скорому погребению.
Среди тех, кто видел в это время воскресшего Лазаря, были также первосвященники, решившие убить его. Ведь Лазарь стал живым свидетельством прихода ожидаемого народом Мессии, «потому что ради него многие из Иудеев приходили и веровали в Иисуса» (Ин 12, 11).
Радость и печаль встречи
Наконец Господь направился к Иерусалиму. Его сопровождали не только апостолы, но и множество простого народа, а также люди, следившие за Ним по поручению первосвященников. Подходя к городу, Иисус сказал двум Своим ученикам: «Пойдите в селение, которое прямо перед вами; и тотчас найдете ослицу привязанную и молодого осла с нею; отвязав, приведите ко Мне; и если кто скажет вам что-нибудь, отвечайте, что они надобны Господу; и тотчас пошлет их» (Мф 21, 2–3). Как просил Господь, так ученики и сделали. Приведя осленка и возложив на него свои одежды, они отдали Его Иисусу. Господу это было нужно для того, чтобы пророчество о входе Мессии в святой город было исполнено во всей полноте.
И вот, когда Он въезжал в Иерусалим, навстречу Ему вышло множество людей, в том числе и дети, все были с пальмовыми ветвями в руках и громко приветствовали Спасителя: «Осанна! благословен грядущий во имя Господне, Царь Израилев!» (Ин 12, 13). Многие стелили свои одежды под ноги животного, на котором ехал Спаситель, – так, по обычаю, в древнем Израиле встречали царей и великих полководцев.
Даже многие ученики Христа сначала не поняли всего значения столь торжественного события. Однако позднее, видя славу Господа и вспомнив ветхозаветные пророчества, они осознали важность именного такого прихода Спасителя в столицу Израиля.
Люди уже готовы были признать в Иисусе Того, Кто пришел освободить их и сделать Израиль главным царством земли. К сожалению, не все понимали истинное значение прихода Спасителя, не осознавали, что Он пришел, чтобы дать людям возможность войти в Царство Божие, а не сделать Израиль политическим центром всего мира.
Понимая это, а также зная, что уже через несколько дней этот же народ отвернется от Него, Христос плакал об Иерусалиме и произнес грозное пророчество о будущем разрушении города: «О, если бы и ты, хотя в сей твой день узнал, что служит к миру твоему! Но это сокрыто ныне от глаз твоих, ибо придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя окопами и окружат тебя, и стеснят тебя отовсюду, и разорят тебя, и побьют детей твоих в тебе, и не оставят в тебе камня на камне за то, что ты не узнал времени посещения твоего» (Лк 19, 41–44). Таким образом Господь предрек городу разрушение за то, что народ Израиля отверг Своего Мессию.
В доме Отца
По прибытии в город Иисус направился в его духовный центр – Иерусалимский храм. Увидев, что в доме Божием не столько совершается молитва, сколько идет торговля жертвенными животными и птицами, а также обмен денег, Христос опрокинул столы торговцев и меновщиков, сказав так: «Написано: дом Мой есть дом молитвы, а вы сделали его вертепом разбойников» (Лк 19, 46).
Простой народ и здесь восхитился поступком Господа. Слепые, хромые, немощные подошли к Нему со словами: «Осанна Сыну Давидову!» Спаситель же всех их исцелил, а негодующим по этому поводу первосвященникам и книжникам сказал: «Разве вы никогда не читали: из уст младенцев и грудных детей Ты устроил хвалу?» (Мф 21, 16). Здесь Господь указал духовным лидерам народа на их слепоту, так как они не признали Мессией Того, Кого узнал простой народ, в том числе и дети. После этих событий Христос оставил Иерусалим и отправился на ночлег в Вифанию. Совсем скоро Его ждало время испытаний и крестных страданий.
На анонсе фрагмент картины Воскрешение Лазаря. Альберт ван Оуватер, ок. 1450 г.
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