Кто такой Соломон в Библии?
Кто такой царь Соломон в Библии?
Соломон (по-еврейски его имя звучит «Шломо» и означает «мирный», «богатый миром») – знаменитый израильский царь (примерно 1015-975 г.г. до Р.Х).
О нем можно прочитать в Третьей Книге Царств, Первой и Второй книгах Паралипоменон (все входят в состав Ветхого Завета).
Его родители – израильский царь Давид (знаменитый автор псалмов) и Вирсавия (изначально жена Урии, одного из подданных Давида). Наставник Соломона – пророк Нафан.
В самом начале царствования Соломон принес большую жертву и увидел во сне Бога, который предложил ему просить что угодно. Царь попросил разума, чтобы уметь судить и управлять. За это Бог дал ему не только разум, но «и богатство, и славу» (3 Цар 3:12-15).
Самое первое проявление мудрости – разрешение спора между двумя женщинами ( 3 Цар 3:16-27). Они были блудницы жили в одном доме и почти одновременно родили детей. Ночью один из младенцев умер, и одна из женщин поменяла детей. Наутро она отрицала факт подмены, и женщины пришли к царю. Соломон велел рассечь мечом пополам живого младенца и отдать каждой по половине. Одна из женщин согласилась на это, а вторая сказала – нет, отдайте ребенка, только не убивайте. Так стало ясно, что именно она – мать живого младенца, а первая действительно поменяла детей.
Соломон был женат на дочери египетского царя, а также имел множество наложниц, в том числе чужестранок, которым разрешил поклоняться своим богам. В наказание за это Бог воздвигал против царя мятежников, а над самим Соломоном был произнесен суд о том, что после его смерти царство разделится, а его сын (Ровоам) будет царствовать только над его малой частью (3Цар 11:9 и далее).
Для управления делами Соломон разделил Израильское царство на 12 областей (независимо от деления на колена), для защиты от врагов составил многочисленное войско с колесницами и всадниками и основал города-гарнизоны для запасов. Он посылал корабли в дальние экспедиции и показывал народу диковины, которые привозили из разных стран. Всех царей Соломон превосходил богатством и мудростью (3 Цар 10:23).
Две знаменитые постройки Соломона – храм, который воздвигался семь лет, после чего был освящен перенесением в него ковчега завета, обильным жертвоприношением и торжественной молитвой царя (3 Цар 8:1) и дворец, который строился на протяжении тринадцати лет и поражал многочисленностью построек и роскошью. Обратная сторона этой роскоши – тяжелые подати, которые царь возложил на Израиль.
После 40-летнего царствования над всем Израилем Соломон «почил с отцами своими» и был погребен в городе Давидовом (3 Цар 11:43), то есть в Вифлееме.
Судя по заголовку 126 псалма, Соломон – его автор. Он также составил значительно число притчей в книге Притчей Соломоновых и традиционно считается автором книг Екклезиаста и Песни Песней (Все входят в состав Ветхого завета).
Соломонов притвор, о котором говорится в Новом завете (Ин 10:23, Деян 3:11 и 5:12) – восточная часть колоннады, которая окружала Иерусалимский храм.
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